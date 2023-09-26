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自由廣場》對企業高層刑事究責之困境

2023/09/26 05:30

◎ 吳景欽

屏東明揚國際科技公司廠房爆炸，造成消防隊員及員工的重大傷亡，明揚及其母公司明安，召開重大資訊說明會，承諾將成立信託基金，為傷亡者及家屬之賠償。惟此事故，並非僅有民事責任，還有對企業高層的刑事究責存在。

依據刑法第一九○條之一第二項，廠商或事業場所從業人員，因事業活動排放有毒物質污染空氣、土壤或水源者，可處七年以下有期徒刑，若致重傷，依同條第四項後段，則處三到十年有期徒刑，若致人於死，依同條第四項前段，可處無期徒刑或七年以上有期徒刑，實屬嚴重之犯罪。而此條文所規範的行為，並非限於毒性物之排放，亦包括有害健康之物，故如明揚廠所放置的化學物，雖屬合法管制者，但爆炸所散發的氣體必有害健康，仍屬刑法第一九○條之一的治罪範疇。

至於此罪的歸責主體，非限於從事職務的基層受僱人，亦包括企業負責人。故於此次事故，究責層級，自應包括公司董事長與總經理，但能否及於母公司負責人，基於法人獨立性，恐有其困難。又對企業高層的究責，必是因未善盡監督之責，但公司上層乃依階層來下指令，如董事長或總經理責令下屬要隨時注意危險物品之管理，其就很易以已盡監督義務或屬執行問題來免責，致考驗訴追者的蒐證與舉證能力。

就算查有高層未盡監督之責，關於排放有毒物質，也僅是過失，就非屬刑法第一九○條之一第一項的故意犯，致無法適用同條第四項的致人於死之重罪，僅能以刑法第一九○條之一第六項，法定刑為三年以下有期徒刑的過失犯處之。而因此條文並未有過失造成死亡的加重規定，就只能另以刑法第二七六條的過失致人於死罪論。又雖死傷眾多，但在法律評價僅為一個監督過失行為下，依刑法第五十五條，就只能從一重罪，即法定刑為五年以下有期徒刑的過失致死罪處，致出現罪責不均衡的現象。

故為解決如此的困境，對於過失排放有毒物質因而造成死亡或重傷者，實有加重刑罰之修法必要。此外，對於過失致死罪的五年有期徒刑之上限，是否也必須根據行為本身的危險性而來提高法定刑，也是立法者必須考量的重點。

（作者為真理大學法律系所教授兼刑事法研究中心主任）

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