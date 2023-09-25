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自由廣場》明揚大火案的省思 加強化學品之使用管理

2023/09/25 05:30

◎ 陳文卿

屏東縣科技園區「明揚大火案」，造成重大傷亡，令人悲慟。更令人震驚且意想不到的事，生產高爾夫球運動器具的工廠，怎麼可能發生如此嚴重的災害？

筆者為旅北屏東人，常感嘆故鄉屏東與高雄雖僅一溪之隔，產業型態卻有很大差異。高雄為工業重鎮，屏東則以農業為主。屏東雖保留住青山淨水，卻也缺乏就業機會。屏東縣政府在中央支持下積極規劃各種產業振興方案，而設置低污染的科技產業園區、農業科技園區等。前提是引進產業不得有可能造成工安危害或環境污染的產業。

屏東科技產業園區位處高屏橋下交通方便，規劃時要求須是低污染產業才能進駐。經濟部有一個「低污染產業認定標準」，係採負面表列，也就是說不在列表中的產業即屬低污染產業。明揚科技公司生產高爾夫球器材，並非屬表列產業，所使用的原料大多皆非有害性物質，得以通過審查而進駐園區，鄰近民眾也未曾因可能產生污染而抗議，招募員工也無困難。但竟會發生如此重大的災害，令人始料未及。

此次工安意外的原因尚待釐清，目前初步推測是可能有少部分的過氧化物引起。此事件告訴大家，化學品的使用須關注很多因素。某些化學物質本身雖很安定，但若照光、震動，或與其他物質（或水）接觸，即會產生反應而放熱，甚至因有連鎖反應而產生爆炸。因此，火災時要使用泡沫乾粉或用水來滅火，須先了解導致起火的根源，而採取正確方法。

除化學性質外，物理性質也是常未被注意到的部分，奈米微粒對健康的可能危害即是如此。而有些物質若粒徑極細微，而在密閉空間內的濃度若達到限值後，也可能因靜電產生塵暴。日本曾發生儲存稻米的穀倉發生爆炸的事例，而多年前八仙遊樂場的塵暴事件也是如此。

企業使用任何化學品都有「物質安全資料表」，詳載其化學、物理性質、生物毒性，及貯存與使用管理注意事項、誤觸時的緊急救方法等。使用化學時，都必須對這些性質有充分的了解，而這些資訊也應讓當地的消防機關了解，才得以於災害發生時採取正確的救災方式。

但我們也不希望主管機關又祭出修法的老招式，讓一些原本不應管制的事項也列管了，徒增產業困擾。最重要的是自主管理，企業主本身對所使用的原物料性質之了解遠比主管機關透徹，應透過教育訓練讓所有員工了解原物料的特性，善盡管理者的責任，是對員工的基本保障。

（作者從事環保服務業）

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