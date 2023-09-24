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自由廣場》法官評鑑欠主動，無助司法信賴

2023/09/24 05:30

◎ 李明洳

《法官法》新法施行三年來，民間司改會持續監督評鑑委員會的運作，也在一、二週年時發布觀察報告，指出評鑑委員會人民請求案件「掛零」，運作效能不彰。

三年後，我們終於等到第一件由民眾請求法官評鑑成立的案件。受評鑑人李昭融法官為了規避自身案件管考時限，致當事人的案件嗣被視為撤回，侵害了當事人訴訟權、也傷害司法信賴。遺憾的是，法官評鑑委員會審酌一切情況後，竟認為「無懲戒必要」。

本次決議，評鑑委員會雖調取錄音勘驗，還給當事人公道，但結論卻仍認為「未達」需要送懲戒的程度，堪屬寬容。最可惜的是，在評鑑決議書中末段，評鑑委員會提到「請求人未提出其他具體相關事證，本會自無從認定受評鑑法官有何違失行為」，凸顯長期以來評鑑委員會「主動性不足」的問題。

根據過往懲戒法院判決，評鑑制度目標在於看見受評鑑人的「行為模式」與「整體人格圖像」。法官法第35條第6項即明確規定：「法官評鑑委員會為確定『行為模式』之必要，得就未經請求之違失情事，併予調查及審議」，由此而知，評鑑並無「不告不理」的限制，而應透過主動調查其他違失行為，以觀察受評鑑人的「整體人格圖像」。反之，當評鑑委員會放棄此一主動性，勢必功能弱化，難以成為司法信賴的基石。

（作者是律師，民間司法改革基金會副執行長 ）

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