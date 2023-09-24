晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》國防法務官考試須加強報考誘因

2023/09/24 05:30

◎ 趙萃文

考試院會通過國防法務官考試辦法修正案，表示112年國防法務官考試，第一試以需用員額30人加2成足額錄取36人，第二試口試僅到考24人全數錄取。放榜後實際受訓人員僅16人，因此調高一試加成錄取比例，並增設正備取制度。12月又將舉辦第2次國防法務官考試，希能快速補足軍法人力缺口。

今年1月考試舉辦前，筆者多次投書疾呼國防部公布的考試科目，應完全比照現行律師、司法官考科，另加考「陸海空軍刑法」及「軍事審判法」這兩科普通大學法律系從未開課、市面上亦無教科書之專業科目。但法務官的待遇僅比照現職軍官，一般大學生還要先接受數月入伍訓，並外加實務訓練才能任官，扣掉為準備律師司法官考試來練筆的，實際報到情形恐不樂觀，竟不幸言中。

隨著明年1月1日役期即將恢復為1年，國防部精心安排役男44週精實訓練，包括駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周及聯合演訓6周，訓練內容有駐地、專精、兵科基地與聯合演訓，用心極深；惟近來接連爆發4個月軍事訓練役20多人集體鬥毆、營內違規飲酒並使用相機拍照炫耀、持榔頭毆打長官頭部等事件，將來役期延長且訓練更精實下，軍隊紀律要如何維繫？難矣。

民國102年發生洪仲丘案後，政府徹底凍結「平時軍事審判」，在行政紀律罰方面，悔過（禁閉）等懲罰措施雖幾經改革，強化程序正義，但為避免洪案重演，實務上幾乎未送悔過（禁閉），制度如同虛設。尤其部分法律學者甚至主張完全模仿德國法，連悔過禁閉等輕微拘束人身自由之懲罰措施，亦應修法改為法官保留，部隊主官在多一事不如少一事心態下，管理如何落實。

按「朝令有錯，夕改何妨？」兵役政策縮短為4個月，是在國、民兩黨主政下接力完成，無法苛責單一政黨。觀諸目前各黨候選人皆以大局為重，支持恢復1年兵役，恢復「平時軍事審判」亦當如是，考量軍事犯罪強調速審速結的特性，恢復軍事檢察體系或重置一個審級軍事院檢，避免影響部隊管理，已是當局迫在眉睫需思考之議題。

至於細部配套措施方面，國防部允宜思考大幅提升國防法務官加給，同時函請考試院適度減縮應試科目，增強誘因，讓軍隊及社會各界對國防法務官能有一定程度的敬重；果如是，當能吸引更多優秀學子投入軍法行列。

（作者是大學助理教授，輔仁大學法學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書