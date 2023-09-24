自由廣場》國防法務官考試須加強報考誘因

◎ 趙萃文

考試院會通過國防法務官考試辦法修正案，表示112年國防法務官考試，第一試以需用員額30人加2成足額錄取36人，第二試口試僅到考24人全數錄取。放榜後實際受訓人員僅16人，因此調高一試加成錄取比例，並增設正備取制度。12月又將舉辦第2次國防法務官考試，希能快速補足軍法人力缺口。

今年1月考試舉辦前，筆者多次投書疾呼國防部公布的考試科目，應完全比照現行律師、司法官考科，另加考「陸海空軍刑法」及「軍事審判法」這兩科普通大學法律系從未開課、市面上亦無教科書之專業科目。但法務官的待遇僅比照現職軍官，一般大學生還要先接受數月入伍訓，並外加實務訓練才能任官，扣掉為準備律師司法官考試來練筆的，實際報到情形恐不樂觀，竟不幸言中。

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隨著明年1月1日役期即將恢復為1年，國防部精心安排役男44週精實訓練，包括駐地訓練18周、專精訓練7周、基地訓練13周及聯合演訓6周，訓練內容有駐地、專精、兵科基地與聯合演訓，用心極深；惟近來接連爆發4個月軍事訓練役20多人集體鬥毆、營內違規飲酒並使用相機拍照炫耀、持榔頭毆打長官頭部等事件，將來役期延長且訓練更精實下，軍隊紀律要如何維繫？難矣。

民國102年發生洪仲丘案後，政府徹底凍結「平時軍事審判」，在行政紀律罰方面，悔過（禁閉）等懲罰措施雖幾經改革，強化程序正義，但為避免洪案重演，實務上幾乎未送悔過（禁閉），制度如同虛設。尤其部分法律學者甚至主張完全模仿德國法，連悔過禁閉等輕微拘束人身自由之懲罰措施，亦應修法改為法官保留，部隊主官在多一事不如少一事心態下，管理如何落實。

按「朝令有錯，夕改何妨？」兵役政策縮短為4個月，是在國、民兩黨主政下接力完成，無法苛責單一政黨。觀諸目前各黨候選人皆以大局為重，支持恢復1年兵役，恢復「平時軍事審判」亦當如是，考量軍事犯罪強調速審速結的特性，恢復軍事檢察體系或重置一個審級軍事院檢，避免影響部隊管理，已是當局迫在眉睫需思考之議題。

至於細部配套措施方面，國防部允宜思考大幅提升國防法務官加給，同時函請考試院適度減縮應試科目，增強誘因，讓軍隊及社會各界對國防法務官能有一定程度的敬重；果如是，當能吸引更多優秀學子投入軍法行列。

（作者是大學助理教授，輔仁大學法學博士）

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