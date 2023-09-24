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自由廣場》中國正在利用「台盟」無聲侵略台灣

2023/09/24 05:30

◎ 愚工

根據《中新網》漳州9月22日電，在中秋佳節來臨之際，台灣民主自治聯盟（簡稱台盟）中央兩岸融合發展交流營（漳州分營）暨首屆兩岸少數民族鄉土文化研習營，21日晚在福建漳州華安二宜樓舉行開營儀式。

中共麾下有八大民主黨派，除了台盟，另有中國致公黨、中國國民黨革命委員會、中國民主同盟、中國民主建國會、中國民主促進會、中國農工民主黨、九三學社。

形式上他們與中國共產黨平起平坐參政議政，實質上是由中共政府全額供養的花瓶政黨，專以附和中共為志業。例如「深入貫徹落實中共二十大精神和新時代黨解決臺灣問題的總體方略」居然就是台盟的年度中心任務。

但因國台辦的招牌太刺眼，容易引起台灣人的警戒心，而「台灣民主自治聯盟」這樣的招牌，形象柔和一些，容易鬆懈國人的心理防線，何況打著「台灣民主自治」的字眼，很容易讓國人誤以為是同道中人。

7月4日，台盟十一屆三次中常會在陝西省延安市召開，會議確定「緊扣『推進統一』和『融合發展』，深刻領會新時代做好對台工作的政策主張」。其中的融合發展，就是中共6月17日發布的《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》的核心。可以預見，中共已將融合發展的認知作戰，透過台盟「無聲侵略」到我國的各個族群，並在金門、馬祖等前線離島建立灘頭堡，企圖使金馬等離島仿如烏克蘭東部的幾個親俄地區，為中國侵台創造有利條件。

令人錯愕的是，目前參選總統的郭、柯、侯與台盟有志一同，分別提出以金門為實驗區，進行融合發展，令人扼腕。面對這樣的無聲侵略，國人必須警惕戒備。

（作者從商）

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