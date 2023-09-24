自由廣場》危險品儲存管理危機的解方

◎ 徐育民

屏東科技園區的工廠發生疑似化學原料/氣體燃燒爆炸意外，造成多人傷亡，財損難以估計。

2011年4月五股成泰路金紙鋪非法存放爆竹爆炸案4死24傷、造成數千萬財損！

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2014年7月高雄化學氣體氣爆案造成32死321傷及數億元財損！

2020年8月貝魯特硝酸銨爆炸案造成154死6000人以上受傷、150億以上財損！

由於危險品倉儲設置的條件及超高成本的因素，致使國內各式進口及國產危險品，早期都集中存放在各地的一般倉儲或自有倉庫，直到發生幾次危險品爆炸重大事件後，政府於是加強查緝暨安檢各地倉儲，的確讓各式危險品消失了。不過，進口的數量則是年年增加，國內生產的數量也與日俱增，危險品的倉儲需求依舊暢旺，但合法危險品倉儲面積卻沒有增加，大家有想過這些危險品去哪裡了？

沒錯，化整為零的進入了你我的四周，可能就在你家附近的地下室，或者就在社區旁的簡陋小倉庫…成了無數的不定時炸彈，存在生活環境的四周。

台灣四面環海，絕大多數縣市皆有臨海港區或海邊，海運進口連接相關公路可達性皆便捷，皆為適合的危險品倉儲的設置地點，政府應善用此一優勢，研擬新的法規標準，以標租或BOT方式，於相關海岸地點，全面設置危險品/化學品…倉儲專區，透過物流效率，降低使用化學危險品生產廠商廠內儲存量，同時將散落各地暗藏在住宅區的不定時炸彈提早拆除，集中管理於各縣市海岸港區危險品專區，既能增進產業發展與競爭力，更能避免下一次重大危險品造成的公安意外發生！

（作者從事30年倉儲租賃業）

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