自由共和國》曾進發／暮秋

曾進發／攝影詩人
暮秋的葉子以罌粟紅基調走進楓樹林
暮秋的西風以灰白色基調吹染黑髮絲
蕭瑟西風也吹皺暮秋之人光滑的臉龐
夾在年少書中的楓葉黯然褪去紅艷
那年一起撿拾紅葉的女生過得好嗎
早春時節寄存冰箱裡保鮮的回憶
在暮秋之年夢中輪翻上菜如迴旋壽司
暮秋九月楓紅遍野飛閣流丹
每片紅葉都將自己寫成一首浪漫詩篇
暮秋楓葉林徑我信步而行大口呼吸
生命如此美好而且璀璨免費
註︰訪林中斌博士有感（前國防部副部長81歲）
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