自由共和國》曾進發／暮秋

攝于 日本 楓葉名勝

曾進發／攝影詩人

攝于 日本 楓葉名勝

暮秋的葉子以罌粟紅基調走進楓樹林

暮秋的西風以灰白色基調吹染黑髮絲

蕭瑟西風也吹皺暮秋之人光滑的臉龐

夾在年少書中的楓葉黯然褪去紅艷

那年一起撿拾紅葉的女生過得好嗎

早春時節寄存冰箱裡保鮮的回憶

在暮秋之年夢中輪翻上菜如迴旋壽司

暮秋九月楓紅遍野飛閣流丹

每片紅葉都將自己寫成一首浪漫詩篇

暮秋楓葉林徑我信步而行大口呼吸

生命如此美好而且璀璨免費

註︰訪林中斌博士有感（前國防部副部長81歲）

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