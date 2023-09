自由共和國》林宗男、李忠憲／行動自然人憑證的資安風險(下)

行動自然人憑證可靠卡感應註冊。 (資料照,內政部提供)

林宗男/台大電機系教授

李忠憲/成大電機系教授

二、行動自然人憑證的架構

行動自然人憑證的TW FidO使用OpenID Server 做為單一登入(Single Sign ON)入口,這個伺服器能夠連接各種線上服務。使用者可透過各式行動裝置向這些線上資訊服務發起認證請求。接著,該請求會被轉發至OpenID 伺服器,該伺服器隨後會將認證訊息推播至使用者手機上的OpenID App。此App透過手機的KeyStore金鑰儲存區進行簽章認證,並將認證結果(核准或拒絕)回傳至OpenID 伺服器,最後再回傳給相關線上應用服務。

三、行動自然人憑證(TW FIDO)之資安風險

◎對於一般民眾的資安風險

(1)掌握使用行動自然人憑證民眾的數位足跡

SSO(單一登入)的主要好處是方便性,但是集中化架構的設計除了有單點失效(Single point of failure)的問題之外,它將掌握所有TW FIDO使用者的數位足跡。因為這樣集中化的不當設計,每個環節都非常重要,包含網路設備,系統程式、資料庫、介接的API、系統管理人員與支援的外部廠商,任何一個環節的疏忽及破口,都可能再次發生「十五萬買下全台灣二三○○萬人個資的資安事件」憾事。

◎對於政府單位使用TW FIDO 於公務的資安風險

(1)被第三方認證器掌握足跡

以Iphone為例,第三方認證器(Passkey)能夠看到使用者的登入紀錄和活動。這代表第三方服務可能會掌握使用者的網路足跡和行為模式,且第三方服務並不會保證不會將資訊外流,對於高機敏機關的使用者可能會造成隱私和資安上的疑慮。

(2)Passkey以手機作為認證器的公私帳號混淆管理問題

以iphone為例,Passkey是由個人雲端帳號管理,如果一個Passkey同時用於個人和公務的帳號,那麼它可能造成公私權責管理混淆的問題。如同公款不應該私用,私人帳號不應該用來存取公務服務,特別是在需要嚴格區分公務和私人事務的公務環境中。公私混用不僅可能導致管理上的混淆,還可能帶來資安和隱私問題。從資訊安全的可課責性(Accountability)而言,這是不應該的做法。

(3)安全強度不足,無法成為Strong Authenticator

在原來FIDO設計儲存於 USB Token 的FIDO Credential,有最高的安全等級,因此符合美國政府「零信任」文件中對於的「Fishing resistant」登入技術。當與企業等級的Identity Provider (IdP) (如微軟的Azure AD)串接時,就符合無密碼的 Strong Authenticator。 但是在目前行動自然人憑證(TW FidO)在同盟驗證下,如與微軟的Azure AD串接,TW FidO無法獨立成為一個強驗證選項,『因此會形成還要再次多因素驗證的情形』。但如果公務機關使用的是原來FIDO實體硬體金鑰(USB Token)搭配指紋模組作為FIDO驗證,其本身就屬於強驗證方式,因為具有 what you have (硬體金鑰)及 what you are (指紋模組),就不再需要進行MFA驗。因此可以發現TW FidO的驗證機制屬於疊床架屋,雖然加上FIDO的口號,但是並不具備正規設計的優點。

根據我們詳盡的技術分析,這個政策令人質疑,真正的零信任沒有做到,「米粉裏面沒有米」,而有一個集中式的機制來收集數位足跡,這樣會嚴重影響全民的隱私,也失去自然人憑證原先的分散式的嚴謹設計!

(完)

