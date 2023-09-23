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自由廣場》得「禮」不「擾」人—博愛座不過就是一個「讓」字了得而已

2023/09/23 05:30

◎ 陳建安

近日捷運博愛座使用權之爭，又因作家李昂事件掀起討論。此事本質如同最近推行的汽機車與行人在斑馬線上的政策，以及台北等大城市行人與單車在人行道上的權力之爭的本質相似。在資源有限之下，爭奪是必然的議題和人性之一。儘管生活經驗中，揖讓仍遠多於劍拔弩張，但解決之道無他，便是心存「禮」和「讓」而已。

近年的博愛座使用權，已從過去只強調的外顯條件（孕婦、老人和小孩等），轉變為「留給有需要的人」，這個概念屬於主觀判斷，而非強制或硬性條件，這符合世界文化潮流，尊重每個人使用的權利—若有需要你就坐，不必感到壓力，也更符合當初設立目的。

問題在於，我們心中似乎還未建立以「讓」為核心基礎，以「禮節」去取代「法規」的人際互動關係，如何確認誰需要這個「保留位」便只能自由心證，尤其從外在特徵顯然又不符合所謂客觀「有需要的人」條件時，質疑便因而產生。造成坐者和站者都有被騷擾不愉快經驗，連旁觀者也感受到無奈。

文明城市與民眾，都應上升個人自覺的以禮相待層次，如心理學中提到人際和諧的社會互動基模，也能降低日常精神消耗。然而，衝突也不是壞事，如果衝突是往更適當的關係發展，否則大家只是表面和諧。與其只談現象，不如好好思考「禮讓」，你我都可能會有需要的一天，希望這「善與讓的循環」在生活中傳遞下去，大家也過得幸福。

（作者是玄奘大學應用心理學系助理教授）

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