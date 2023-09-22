社論》「疑國民黨論」破除了嗎！

國民黨總統參選人侯友宜訪問美國，黨主席朱立倫肯定此行成功，從紐約、紐澤西、華府到舊金山，包括跟紐約市長及參眾議員見面，並拜會智庫，及與美國行政部門晤面、參加僑宴等，每一項安排都非常順利。他因此說，「團結的力量回來了」。朱盼能提振黨內信心，說明侯友宜這趟美國行不僅攸關總統大選能否彎道超車，突破目前「老三困境」。另一個重要原因，在於美國等民主國家高度關切，面對中國威權進逼，首當其衝的台灣，能否堅定捍衛民主。已被定位為傾中政黨的國民黨，是否會弱化台灣團結對外的力道。外界的「疑國民黨論」，會否因為侯友宜訪美而進一步破除。

所謂「疑國民黨論」，其來有自。二○○五年國共領導人見面展開「聯共制台」、馬政府八年執政對中門戶洞開，國民黨「自豪」的中國路線，背離了兩蔣時代的堅定反共，在經濟與政治上，我們嵌入中共設定的一中鳥籠，優勢盡失。對照現在國際社會的抗中態勢，以及中共對台灣等區域國家侵擾擴張，當時一廂情願的樂觀與誤判，反差情況，正好看到國民黨路線的荒謬。然而，主要民主國家都認定中共帶來嚴峻的競爭與威脅，仍有馬英九之流，拿著對中國有利的「九二共識」藥帖，硬要台灣人吞服。即便北京併台的腳步日益明目張膽，藍營人士自欺欺人，辯稱這不是針對多數台灣人民，只是為懲罰民進黨政府的「倚美謀獨」。百年政黨跟不上國際環境的變遷，還自吹一中舊調，必然更利於北京遂行認知作戰與統戰攻勢。所幸，台灣主流民意對周遭情勢有清楚認識，二○一六年與二○二○年，兩次總統大選，否決了傾中路線，壓倒性的選舉結果，亦是明白顯示台灣社會對「疑國民黨論」的集體態度。

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為了擴大對台介選，二○一九年一月中國國家主席習近平提出探索「一國兩制台灣方案」，被認為是推進統一時程，外界也指中共更限縮九二共識定義，不僅沒有各表空間，並類同於一個中國、一國兩制。在促統氛圍下，當時甫勝選高雄市長的韓國瑜突訪中港澳，國民黨內向中靠攏的態勢廣受議論。該年韓國瑜正式成為國民黨總統參選人，更是高舉傾中路線。另方面，卻對來訪的時任美國在台協會主席莫健說，「因行程太滿而取消訪美行程」。美中當時貿易戰開打，並擴及其他領域的交鋒。韓向外傳遞親中遠美的訊號，為自己選情帶來重傷害，而美方因之升高「疑國民黨論」，也是不言而明。二○二○年國民黨再度敗選，接任的黨主席江啟臣有意調整路線，直言「九二共識有點舊了」，依舊不敵黨內保守派的強力反撲。現在，這個虛假共識繼續在黨內盤據不散，控制著國民黨論述方向。侯友宜代表國民黨參選下屆總統，低盪的民調數字，也迫使侯得向黨內舊勢力靠攏，老調重彈以固守基本盤，卻難擴大支持盤面。原先試圖「侯侯做自己」，但侯友宜沒能開闢新政治路線，選戰至今，尚難擺脫「侯老三」的民調數字，堪稱是「疑國民黨論」最大受創者。

所以，侯友宜這趟美國行，除了要為自身選情加分，最大任務即在嘗試化解美方可能的「疑國民黨論」。這不僅聚焦侯個人與美方政學界的互動過程，更重要的，是國民黨接下來如何被美國所定位。從侯友宜密集拜會的情況，不難看出黨中央著力極深。陪同侯友宜訪美有立委及黨副主席，對於台美事務的熟稔程度，以及外語的掌握能力，均遠遠高過侯友宜。換言之，在侯友宜與美方人士的對話過程，陪訪翻譯，美言修飾，至為關鍵。所以，朱立倫才敢於自吹侯是「有備而來、充滿亮點」。更精確說，藉由侯友宜的訪美，要讓美國人相信，國民黨已與四年前不一樣。

不過，侯友宜的台海論述，多屬國民黨既有的基本內容，再行包裝。侯雖向美方推銷「我是風險降低者」，強調當選後深化台美合作關係，與對岸透過對話來降低衝突。但要如何降低，還是九二共識那一套。甚者，侯屢稱反對台獨，其實也較美方不支持台獨說法，更加地限縮台灣人民的民主自決，反而與中共使用的語句相若。其實，是否能真正消弭「疑國民黨論」，關鍵不在一趟美國行，如果在台海情勢上，國民黨與中共的言行共識，還是大過與民進黨的共識，過度的包裝，反而更凸顯所亟欲隱藏的政治意圖。

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