自由廣場》AI判決的演算法須讓法官知悉

◎ 許凱傑

司法院積極建置的人工智慧（Artificial Intelligence;AI）判決撰寫系統即將上線，首階段試行針對酒駕和人頭帳戶詐欺等兩類案件。法官只需點擊「自動生成」選項，AI將自動生成完整的判決草稿。然而，在為我國司法邁出重大一步而驚歎之前，我們是否做足了準備？

黑盒子解決不了黑盒子產生的問題

AI的系統運是由一連串演算法（Algorithms）所構成，單從生成器所產生的結果，不易得知演算法的內容，而演算法因缺乏透明度，常被定義為黑盒子（Black Box）；台灣的司法過去也常被詬病為不透明或偏袒被告，或刑事庭法官的量刑像是黑盒子，產生不一致的結果。若僅跟隨趨勢而大量使用AI於法庭上，恐怕損及建立不易的司法信賴。

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司法院這套新的「智慧」系統立意良善，僅係輔助法官判決寫作。但若有法官完全依照AI系統作成判決，或有法官完全拒絕適用的結果，是否又將產生不一致的判決，造成人民對司法信賴的二度傷害。這也是司法院在二○二一年通過，但至今仍躺在立法院的《刑事案件妥適量刑法》草案，須一併考量及解決的問題。

建立標準及信賴

因此，在充分了解AI的運作及演算法公開之前，應該建立民眾可信賴的標準。美國聯邦第五巡迴上訴法院的法官在今年五月宣布，「除非有人可以確認AI的正確信，否則在我的法庭禁止使用AI」；美國國際貿易法院的法官在今年六月也表示，「在法庭中，若律師有使用AI，應充分揭露給法院」。所以法院使用AI系統時，至少也應向公眾充分揭露，知悉演算法的內容，例如資料從何而來？擷取哪段時間的資料作為演算法的資料庫？是擷取量刑因子還是量刑刑度？有哪些例外？更應讓法官充分知悉系統的內容，否則法官對自己使用AI所生的判決「內容」都不知悉，如何妥當利用AI或是參考輔助判決？而針對個案，訴訟當事者在法庭或判決中，也應充分揭露AI使用的「程度」。

減輕司法負擔，重塑人民信賴

唯有職司司法審判工作的法官，或陸續加入的國民法官，才知道這份工作的艱辛。司法院近年固然積極爭取審判人力，最終在一○八年底總統公布施行，將司法機關員額由一萬三千九百人修正提高為一萬五千人，但爭取人力的速度仍然趕不上案件成長的速度。而今，趁著AI浪潮之際，司法院仍嘗試協助法官減輕案件負荷，立意良善。參考美國學者Kovera的研究，可以發現，非裔美國人佔美國總人口約百分之十三，而美國有百分之卅的監獄受刑人是非裔美國人，學者都期待透過AI或可透過演算法，消弭人類的個體偏見，達到追求公平法院的目的。在台灣，民眾最期待的正義，通常是量刑正義，但如何建構可信賴的標準，避免舊瓶裝新酒，才是司法在AI浪潮下，不得不面對的重要課題。

走筆至此，特別聲明本文未使用任何AI為寫作或輔助工具。

（作者是台北地方法院法官，紐約大學訪問學者）

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