社論》台灣民主圖像的新地景

侯友宜如願牽手張榮味、傅崐萁了，但黨紀仍無法止住地方勢力將在郭台銘連署後出走之傳聞。被媒體追問是否會以不分區喚回「牛鬼蛇神」？朱立倫稱：不會有任何的交換。然後就是「朱語錄」：「大我大一點、小我小一點」，「放下自我、成全大局。」國民黨的派系、黑金，從未像這次大選群起造反。他們的走向，值得觀察。

去年底，柯文哲消遣朱立倫：「你說某某某是黑道，不提名他當縣長，請問他黑道，為什麼你們可以提名他當議長？」柯更直白說：「北台灣哪一個議長不是（黑道）。」搞了半天，原來民眾黨也染黑、染黃了。其實，黑道議長不是北台灣的特產。「黑道漂藍」，本來是國民黨的專利，如今民眾黨也不落人後，「黑道漂白」，公然雙標。民進黨，林子大了什麼鳥都有，黑道也想「漂綠」。幸而民主年代，任何政黨執政，都備受嚴密監督，這是好事。各黨對黑道的容忍度，也攸關民眾對他們的容忍度。

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各方拉攏的派系、黑金，其實是長期威權統治的扈從。那些地方扈從，沒有政黨理念、核心價值，只是充當黨中央（高級外省人）的地方代理人，為上頭經營政治地盤，從而交換到政治、經濟利益。剩下的，就是黨中央的操作，讓地方扈從互相競爭忠誠度，進而掌握地方選舉。這種操作，配備了一種有效工具，就是許水德曾說過的：「法院是國民黨開的。」司法，儼然是國民黨控制地方扈從的利器。因此，國民黨執政時期，尤其是兩蔣年代，那些被特殊栽培的地方政客，表忠都來不及了，遑論造反。

凡此，馬英九年代，似乎還有用。不過，有幾件事，分別代表不同的指標，凸顯控制力遞減中。二○○五，馬英九、王金平競選黨主席，王被貼上「台灣黑金總代表」、「李登輝餘孽」標籤，結果灰頭土臉。二○一三，馬英九再鬥王金平，企圖將他開除黨籍，拔掉不分區立委及院長。這次換馬總統兼主席灰頭土臉，一路走到執政失敗的終點。隔年，太陽花學運，「公道伯」大反攻，馬英九「囂張沒有落魄久」。這幾個故事，有同樣的主軸，即，貴族藍（高級外省人）與本土藍（地方扈從）的森嚴主從定位。地方扈從，如果不守本分，妄想爬到貴族藍頭上，便是大逆不道、十惡不赦。而今，時代變了，風向轉了，轉型正義沒收了奶水，貴族藍坐困台北，地方扈從翻身，剛好而已。

於是，精神外遇的地方扈從，黨中央根本拿他們沒辦法，只能不斷唸團結的大悲咒。倒是，郭台銘的集郵冊，收到不少藏品。作為貴族藍的人形立牌，侯友宜以為別的地方扈從也會擁戴他。但他不是貴族藍，更不是泛藍共主，當然也就看不到以往黨中央一聲令下扈從勤王的壯觀。黨中央，朱立倫，有什麼錦囊妙計，外界不得而知，但無法號令地方實力派，則是事實。百年老店，從內部開始上下交相賊，下面比上面更不怕裂解。侯友宜在台中市造勢，同黨台中市黨部主委同桌玩手遊。秋天還沒到，卻吹來一葉知秋的涼意。涼風習習吹來，不僅侯友宜，貴族藍也要小心感冒。

外來政黨，外來政權，七十多年來在台灣，從威權統治到民主競爭，最可惜的是沒有及早本土化，跟民進黨站在同一個起跑點。因此，被外來的貴族藍綁架，自困於沒有競爭力的牆角。二○○○，象徵本土化的李登輝被掃地出門，也是外來貴族藍的失敗，真是弔詭。而隨著轉型正義的逼進，過去連結中央（高級外省人）、地方（扈從本省人）的奶水日益枯竭，一旦出現一個資源雄厚的奶媽型另類貴族藍，那套過時的維生系統即面臨改變。

話說回來，這不僅是國民黨的危機，也可能是台灣的總體危機。因為，當國民黨喪失餵奶能力，對岸的另一個奶媽，也足以填補需求。兩岸交流以來，北京一直對國民黨地方扈從下功夫。沒有政黨理念、利字當頭，那些地方扈從，早就把北京當作乾媽。這也使得，脫離國民黨黨中央，他們不至於活不下去。有奶便是娘，這是政治生命之必要，也是現實利益之必要。這次，郭台銘打開潘朵拉的盒子，國民黨出身的派系、黑金，自我價值認定大幅提升。無論大選結果如何，都可能為台灣的民主圖像增加新的地景。假使這股勢力，未來產生富有野心、領導力的領袖。其所帶來的政治激盪，首當其衝的無疑是國民黨、貴族藍。

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