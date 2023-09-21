晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》台灣民主圖像的新地景

2023/09/21 05:30

侯友宜如願牽手張榮味、傅崐萁了，但黨紀仍無法止住地方勢力將在郭台銘連署後出走之傳聞。被媒體追問是否會以不分區喚回「牛鬼蛇神」？朱立倫稱：不會有任何的交換。然後就是「朱語錄」：「大我大一點、小我小一點」，「放下自我、成全大局。」國民黨的派系、黑金，從未像這次大選群起造反。他們的走向，值得觀察。

去年底，柯文哲消遣朱立倫：「你說某某某是黑道，不提名他當縣長，請問他黑道，為什麼你們可以提名他當議長？」柯更直白說：「北台灣哪一個議長不是（黑道）。」搞了半天，原來民眾黨也染黑、染黃了。其實，黑道議長不是北台灣的特產。「黑道漂藍」，本來是國民黨的專利，如今民眾黨也不落人後，「黑道漂白」，公然雙標。民進黨，林子大了什麼鳥都有，黑道也想「漂綠」。幸而民主年代，任何政黨執政，都備受嚴密監督，這是好事。各黨對黑道的容忍度，也攸關民眾對他們的容忍度。

各方拉攏的派系、黑金，其實是長期威權統治的扈從。那些地方扈從，沒有政黨理念、核心價值，只是充當黨中央（高級外省人）的地方代理人，為上頭經營政治地盤，從而交換到政治、經濟利益。剩下的，就是黨中央的操作，讓地方扈從互相競爭忠誠度，進而掌握地方選舉。這種操作，配備了一種有效工具，就是許水德曾說過的：「法院是國民黨開的。」司法，儼然是國民黨控制地方扈從的利器。因此，國民黨執政時期，尤其是兩蔣年代，那些被特殊栽培的地方政客，表忠都來不及了，遑論造反。

凡此，馬英九年代，似乎還有用。不過，有幾件事，分別代表不同的指標，凸顯控制力遞減中。二○○五，馬英九、王金平競選黨主席，王被貼上「台灣黑金總代表」、「李登輝餘孽」標籤，結果灰頭土臉。二○一三，馬英九再鬥王金平，企圖將他開除黨籍，拔掉不分區立委及院長。這次換馬總統兼主席灰頭土臉，一路走到執政失敗的終點。隔年，太陽花學運，「公道伯」大反攻，馬英九「囂張沒有落魄久」。這幾個故事，有同樣的主軸，即，貴族藍（高級外省人）與本土藍（地方扈從）的森嚴主從定位。地方扈從，如果不守本分，妄想爬到貴族藍頭上，便是大逆不道、十惡不赦。而今，時代變了，風向轉了，轉型正義沒收了奶水，貴族藍坐困台北，地方扈從翻身，剛好而已。

於是，精神外遇的地方扈從，黨中央根本拿他們沒辦法，只能不斷唸團結的大悲咒。倒是，郭台銘的集郵冊，收到不少藏品。作為貴族藍的人形立牌，侯友宜以為別的地方扈從也會擁戴他。但他不是貴族藍，更不是泛藍共主，當然也就看不到以往黨中央一聲令下扈從勤王的壯觀。黨中央，朱立倫，有什麼錦囊妙計，外界不得而知，但無法號令地方實力派，則是事實。百年老店，從內部開始上下交相賊，下面比上面更不怕裂解。侯友宜在台中市造勢，同黨台中市黨部主委同桌玩手遊。秋天還沒到，卻吹來一葉知秋的涼意。涼風習習吹來，不僅侯友宜，貴族藍也要小心感冒。

外來政黨，外來政權，七十多年來在台灣，從威權統治到民主競爭，最可惜的是沒有及早本土化，跟民進黨站在同一個起跑點。因此，被外來的貴族藍綁架，自困於沒有競爭力的牆角。二○○○，象徵本土化的李登輝被掃地出門，也是外來貴族藍的失敗，真是弔詭。而隨著轉型正義的逼進，過去連結中央（高級外省人）、地方（扈從本省人）的奶水日益枯竭，一旦出現一個資源雄厚的奶媽型另類貴族藍，那套過時的維生系統即面臨改變。

話說回來，這不僅是國民黨的危機，也可能是台灣的總體危機。因為，當國民黨喪失餵奶能力，對岸的另一個奶媽，也足以填補需求。兩岸交流以來，北京一直對國民黨地方扈從下功夫。沒有政黨理念、利字當頭，那些地方扈從，早就把北京當作乾媽。這也使得，脫離國民黨黨中央，他們不至於活不下去。有奶便是娘，這是政治生命之必要，也是現實利益之必要。這次，郭台銘打開潘朵拉的盒子，國民黨出身的派系、黑金，自我價值認定大幅提升。無論大選結果如何，都可能為台灣的民主圖像增加新的地景。假使這股勢力，未來產生富有野心、領導力的領袖。其所帶來的政治激盪，首當其衝的無疑是國民黨、貴族藍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書