自由廣場》慢就是安全?

◎ 蕭福松

東海岸公路台東小馬段和花蓮水璉段自九月一日起實施區間測速。設置理由：小馬段三年內有八人因車禍死亡、七十多人受傷；水璉段則常有「山道猴子」出沒飆車，都與超速有關。

東海岸公路全長一六八公里，正常速度三個鐘頭可抵花蓮，昨日利用非假日時間開車至花蓮訪友，卻足足開了三個半鐘頭，不是技術不好，而是怕踩地雷。遍布固定式及移動式測速照相，加上新增兩處區間測速，都讓人開得提心吊膽，深恐一不小心荷包就失血。

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花蓮水璉段雖設置區間測速，但全程僅二公里又逢山路，對駕駛人影響不大。但台東縣境內小馬段的區間測速長達四．七公里，限速五十公里，平均速率只要低於五分卅七秒即屬超速違規，罰款一千二百元，就顯得「執法過當」了。

筆者是第一輛車，後面緊跟七輛車，為保險起見開啟「神盾」，但不時傳來「你已超速」的提醒，嚇得連連踩剎車。但五十公里的車速實在太慢了，有「凍未條」的駕駛便猛催油門跨越雙黃線超車，共有四輛車。好笑的是，將抵終點前，發現其中兩輛停在路邊，顯然是在「補秒數」，另外兩輛就等收罰單了。

公路總局一直把「低速限」及「區間測速」當作是減少交通事故、降低車禍傷亡率的萬靈丹，以為「慢」就是安全，罔顧各地交通現況，更無視駕駛人對「不合理速限」的不滿心理，一覷空便宣洩情緒般的飆快，更增加肇事風險。

小馬路段蜿蜒曲折，但沿途沒有住家或岔路，設置長達四．七公里的區間測速顯不合理，何況該路段平時車流量不大，只有連假才偶現車潮。往返最多的反而是從台東市區開車前往成功、長濱兩鄉鎮上班的農漁會職員及教師、公務員，設置區間測速無異擾民，更形同搶錢。

區間測速目的在嚇阻飆車族及少數違規駕駛，如今卻要多數守法駕駛人跟著「集體受懲」，讓開車變成是件痛苦的事。果真為民眾行車安全著想？或只是冷氣房裡簡單思維的懶人政策

（作者是大學教師）

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