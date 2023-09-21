自由廣場》不樂見宜蘭的看板之戰

◎ 康駿銘

去年九合一選舉，宜蘭掀起「看板大戰」，藍、綠陣營的看板不再是傳統的形象照或政策倡議，而是以巨型的白底、粗體字看板互相攻擊，當中內容真偽難辨，雙方的看板罵戰更因此延伸至司法戰場，成為宜蘭縣奇景，引起外縣市好奇。身為宜蘭縣民，我們捫心自問，這是我們所樂見的嗎？遺憾的是，隨著選舉漸近，這類型看板再度現身宜蘭各地。

選舉應該是選賢與能，各抒己見，良性競爭。當然，即使如歐美等老牌民主國家，民主的體現也不見得都如此理想，在現實中也會有互挖黑材料、攻擊對手的情況，若這些攻擊或批評是基於事實、或出於維護公眾利益，則情有可願。但若把攻擊當成競選主調，甚至穿插無中生有的抹黑和污蔑、惡意的斷章取義、人格謀殺等來誤導選民，不但無法展現民主制度的核心精神，更是損害民主的行為，疫苗之亂、雞蛋之亂就是最佳例子。而藍白陣營正是如此，甚至竟將整場選舉變調成為了「下架」政敵作為核心目標，將加劇社會的兩極化，也容易引致民眾的反感，最終演變成政治冷漠，繼而令真正需要被關心的議題遭到忽略。

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備受敬重的前縣長陳定南當年以黨外身份勝選，打破中國國民黨的長年執政，陳定南在任內為基建和地區規劃打下穩固基礎，更為宜蘭政治生態作出良好示範。蔣渭水、郭雨新、陳定南等民主先驅的精神，成就宜蘭「民主聖地」的招牌。筆者作為定居宜蘭的港裔新住民，在日常生活與交流中，感受到宜蘭人對民主精神的驕傲與光榮。可惜，看板潑髒水戰在山明水秀的宜蘭又捲土重來，實在令人嘆息。

（作者是台灣基進國際部專員，宜蘭縣民、原籍香港）

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