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自由廣場》降低家庭看護移工門檻，我支持！

2023/09/21 05:30

◎ 方復權

媒體報導，政府正研議降低家庭看護移工聘僱門檻，增進民眾幸福。但若干民間團體批評此舉短視近利，讓台灣繼續成為「奴工日不落國」，譴責政策買票，還指台灣家庭聘僱看護工，存在「長照黑箱」、「奴工制度」和「圖利仲介」三大問題。

但如此說法並不盡公允，以我自身的家長及姻親的長輩為例，這些長者都已八、九十歲，有的罹患失智症，需要看護工打理日常生活，並為在職場上工作的子女分憂解勞，減輕後顧之憂。說到底，聘請看護工其實是「三贏」，天經地義！政府願意廢除繁文縟節，讓長者活得有尊嚴，讓其子女能維持經濟收入，讓國外移工來台灣賺錢，民團卻要扣上「奴工日不落國」，真是大可不必。

台灣面臨少子化、不婚與離婚率上升，本土勞動力逐年減少。此外，將就業年限延後或鼓勵二度就業，早已是全球的趨勢，且符合「要活就要動」的保健目標，一石二鳥。國人應該慶幸猶有經濟能力聘請看護工代勞，我真不解民團為何要杯葛？難道是要讓在職子女和需要看護的長者「雙輸」？

申請看護工的供需現象是標準經濟學，適應人類越來越長壽的大自然現象。民團所提的三大問題，其一「長照黑箱」將因開放而透明，其二「奴工制度」或「勞權」將取決於法規和雇主的態度，其三所謂的「圖利仲介」，也會因開放或競爭迎刃而解。奉勸民團支持政府的放寬政府，民團只須扮演監督並檢舉不法即可。

國內報紙家庭版，隔三差五刊登國內雇主（作者）和看護工和睦相處的生活點滴，那是人性的光明面，喜樂的分享，建議民團多看看。

（作者從事國際貿易）

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