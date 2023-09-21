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自由廣場》防詐電話語音警告，救了我！

2023/09/21 05:30

◎ 蔡田

國內詐騙案件層出不窮，幾乎每人每天都會接到詐騙集團的電話，為了強化防詐，政府業已祭出國際電話語音警示措施，當民眾接到「+886 9」開頭的電話時，就會先聽到國台語「請注意，這是國際電話，小心詐騙」語音警示，然後「嘟」的一聲後才接通電話。

前天傍晚，我正準備吃晚餐時，電話突然響起，接起電話，話筒裡就響起「請注意，這是國際電話，小心詐騙」的警示錄音，就因為有這個提醒，所以當我聽完來電告知「你有一件中華郵政雙掛號郵件被退，請盡快處理，如要進一步詢問詳情請按9」，我心中就十分篤定這是詐騙電話，二話不說就掛上電話。

掛上電話後，心中充滿謝意，想要給政府按讚鼓勵，這樣的及時提醒，的確可發揮遏阻被騙的效果，一年前我就傻傻地上了詐騙者的當，如果當時就有防詐電話錄音提醒的話，也許我的損失就可以避免，雖然如此，仍要給相關單位致上最深的敬意和謝意，詐騙花招不斷翻新，防詐措施也要及時跟上。

防詐電話錄音不但避免讓我再淪為待宰的羔羊，讓我最放心不下的是住在鄉下的老母親，鄉下人個性純樸，她也曾差一點就被騙上當，還好及時剎車，自從有了台語版的防詐錄音，我就更加放心，三番兩次叮嚀老人家只要聽到「國際電話」，就掛電話不予回應，每次打電話跟母親聊，她總不厭其煩地告訴我接了幾通詐騙電話，她還不忘風趣地說：「我都有乖乖地掛電話，沒有被騙喔」。

俗話說「多一分準備，少一分損失」，面對日益猖獗的詐騙電話，筆者認為多一句提醒，就會少一則被騙的不幸案例，特別是對於那些偏鄉的獨居老人們，播放他們聽得懂的警語對於預防詐騙效果尤佳，筆者在此要致上個人深深的謝意，謝謝政府增播詐騙警示語，讓民眾可以更加提高警覺，真是功德無量，值得大力按讚鼓勵！

（作者是國小退休教師）

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