自由廣場》超商打工仔：荒謬的雞蛋炒作

◎ 二弄

我大學時代曾在超商打工，每當接近深夜，我會負責撿取將到期的商品，暫時存放在冷凍庫，等待銷毀。新北市衛生局近日因一宗「過期雞蛋」事件而引發討論，我因而連想，如果我在超商打工時，有衛生局人員來超商查看這些將銷毀的商品，並懷疑這些商品可能流入市場，這不是有點荒謬？

不過，回到雞蛋事件，事情的發展可不如超商經驗那麼簡單。

請繼續往下閱讀...

由於雞蛋價格與市場供需緊密連動，農業部為確保雞蛋價格穩定，有時會儲存一些雞蛋。但近期，新北市衛生局卻受到「通報」，指有大批過期雞蛋可能流入市場。事實上，這批雞蛋只是暫時存放，並未計劃銷售。

質疑的聲音指出，這只是某政黨的行政機關為了政治目的而操作的結果。接著，多家媒體跟進報導，甚至用激進的語言表示，這批雞蛋的價值高達千萬，相當於可以購買新房的價格。

事實上，整個事件背後涉及的經濟數據與現實考量，遠比報導中所述要複雜。首先，雞蛋的產量與消費有一定的變動性，這與超商便當的進貨量一樣，不可能完美預估。其次，政府調節食品供需時，確實需要進行一些儲存或銷毀的動作，以確保市場價格穩定。

分析此事，我們可以得出幾個觀察：

一、行政資源應該用於確保公共利益，而不是政治鬥爭。

二、媒體報導應該更為中立，避免引發不必要的社會恐慌。

三、公眾應具備基本的經濟常識，不被情緒化的報導所影響。

最後，我們要瞭解，每個政策或行動背後都有其考量。作為公民，我們應該具有批判性思考，不隨便被任何情緒或報導所帶動，從而做出真正有益於社會的選擇。

（作者從商）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法