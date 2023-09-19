自由廣場》日韓內閣同時改組，美日韓抗中緊密連線

◎ 林逸民

九月十三日，日本岸田內閣部分改組，同日，南韓總統尹錫悅也進行內閣改組，雙方同時進行的人事布局，有異曲同工之妙，明確表示，日本與韓國，共同堅定站在美國自由民主陣營，全力對抗野蠻專制的中國。

岸田文雄首相此次內閣改組，納入台灣人較熟悉的堅定右派友台菁英，不久前筆者才以福和會理事長身分會晤過的高市早苗，接任經濟安全保障大臣，在黨政方面，長期抗中保台、訪台讓中國大為窘迫的資深政治家麻生太郎，也仍穩坐自民黨副總裁。

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然而此次改組，最為關鍵的其實是內閣官房副長官的更換，岸田內閣先前的內閣官房副長官眾議院政務官木原誠二，是岸田文雄的心腹親信，日本政界稱之為岸田內閣的「黑子」，對岸田內閣影響力極大。

木原誠二雖然稱不上親中，曾明確指出中國只有十年的光景，但是也沒有反中，過去曾任副外相期間，認為日本可遊走美中之間，表示中國和平發展對日本而言是機遇並非威脅，還強調日本完全沒有要去遏制中國，更推動中國人赴日免簽。這些過去事蹟，讓許多台灣對日本政界了解的先進，一度擔憂岸田內閣可能不如安倍的抗中友台。

如今，身為岸田心腹的木原誠二去職，由村井英樹接任，另一關鍵人事是外相林芳正也下台一鞠躬，換為知韓派的上川陽子，林芳正也是岸田內閣中被視為親中派的一員。防衛大臣更是挑選極為友台，曾陪同立法院長游錫堃自與那國島搭船到台灣的木原稔。可說岸田明確的向美國為首，韓國、台灣在內的反共盟友表達—堅定美日韓連線、抗中力挺台灣。

南韓的人事更迭也呼應日本岸田內閣，其最關鍵人事變化是國防部長李鐘燮辭職，李鐘燮曾數次於國際場合與中國前後國防部長魏鳳和、李尚福會談，期待中國協助解決北韓問題，還認為美日韓加強合作可「改善中韓關係」，也是雖不至於親中，但仍對中保留轉圜空間。

如今李鐘燮辭職，新任國防部長申源湜，本是尹錫悅競選時國防智囊，一直堅決反共，任議員時曾要求韓國政府將中共駐韓大使邢海明列為「不受歡迎人物」驅逐出境，其對中強悍可見一般，尹錫悅選擇與岸田文雄同時改組內閣，換上申源湜，其意義不言可喻。

岸田忍痛換下被視為友中的密友，林芳正換上知韓的上川陽子，防衛大臣換上高度友台的木原稔，搭配尹錫悅換上鮮明反中的國防部長申源湜，美日韓台建立起緊密反共連線。相對的，中國卻正在分崩離析，習近平對軍方大清洗，繼火箭軍之後，連國防部長李尚福也遭清算，有如史達林大清洗使得軍隊全無戰力。怪不得美國總統拜登認定中國經濟崩潰也不會攻台，因為敵消我長，有以待之。

（作者為福和會理事長）

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