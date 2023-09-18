晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》「恐戰」心理下的認知戰陷阱

2023/09/18 05:30

◎ 洪世才

中共「兩岸不要戰爭」的認知戰已深入台灣部分人的內心，最可怕的是讓台灣人以為「要談判才可以不打仗，打起來是雙輸」。讓台灣人因恐戰而掉入中共的「以談逼降」陷阱，利用人們「可以談又何必戰」的苟安心情，誤以為投降就沒有戰爭，可安心謀經濟發展了。雖然「見樹不見林」，若加上如立委馬文君歪曲國防部「縱深防衛」，以共軍兵臨城下威嚇台灣人民，假裝什麼都不懂的協助中共「不戰而屈人之兵」，則台灣危殆。

台灣不是好戰的國家，只是要保有民主與民權制度的生活，希望與世界民主國家合作共榮。台灣對中共沒有領土野心，也不想和中共兵戎相見，只想有台灣人的安居歲月。可是，由於中共的野心，硬要拿下台灣，成為中共出太平洋繼而進軍世界與美國爭霸的第一戰，迫使台灣成為中共野心之下的最前線。台灣只能自保，國防部的戰略戰術有攻有守，這是防衛自保的戰術應用，「縱深防衛」只是其中一環，卻被馬文君拿來恐嚇台灣人民陷入兵凶戰危，使得部分台灣人因恐戰而陷入被中共認知戰利用的風險。

會不會有戰爭，是取決於中共的野心，不是台灣。台灣人民在中共無所不在的認知戰中，是否應反思，就算台灣不抵抗而被中共佔領，難道中共會放縱享受過民主生活的台灣人，去影響一黨專政下被愚民的中國人？那時候台灣又是極權國家面對民主國家的最前線，台灣真能擺脫了戰爭，可以安心地和民主國家做生意，還可賺中國人的錢嗎？

部分誤入中共認知戰的台灣人，醒醒吧，不要主人翁不當，偏要去當奴隸，充當侵略者的砲灰。

（作者曾任記者與大學兼任講師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書