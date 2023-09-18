自由廣場》「恐戰」心理下的認知戰陷阱

◎ 洪世才

中共「兩岸不要戰爭」的認知戰已深入台灣部分人的內心，最可怕的是讓台灣人以為「要談判才可以不打仗，打起來是雙輸」。讓台灣人因恐戰而掉入中共的「以談逼降」陷阱，利用人們「可以談又何必戰」的苟安心情，誤以為投降就沒有戰爭，可安心謀經濟發展了。雖然「見樹不見林」，若加上如立委馬文君歪曲國防部「縱深防衛」，以共軍兵臨城下威嚇台灣人民，假裝什麼都不懂的協助中共「不戰而屈人之兵」，則台灣危殆。

台灣不是好戰的國家，只是要保有民主與民權制度的生活，希望與世界民主國家合作共榮。台灣對中共沒有領土野心，也不想和中共兵戎相見，只想有台灣人的安居歲月。可是，由於中共的野心，硬要拿下台灣，成為中共出太平洋繼而進軍世界與美國爭霸的第一戰，迫使台灣成為中共野心之下的最前線。台灣只能自保，國防部的戰略戰術有攻有守，這是防衛自保的戰術應用，「縱深防衛」只是其中一環，卻被馬文君拿來恐嚇台灣人民陷入兵凶戰危，使得部分台灣人因恐戰而陷入被中共認知戰利用的風險。

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會不會有戰爭，是取決於中共的野心，不是台灣。台灣人民在中共無所不在的認知戰中，是否應反思，就算台灣不抵抗而被中共佔領，難道中共會放縱享受過民主生活的台灣人，去影響一黨專政下被愚民的中國人？那時候台灣又是極權國家面對民主國家的最前線，台灣真能擺脫了戰爭，可以安心地和民主國家做生意，還可賺中國人的錢嗎？

部分誤入中共認知戰的台灣人，醒醒吧，不要主人翁不當，偏要去當奴隸，充當侵略者的砲灰。

（作者曾任記者與大學兼任講師）

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