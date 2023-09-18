社論》中國對台威脅多管齊下

選舉愈近，中、台關係更形緊張，主要聚焦於：一是中國經濟下滑，中共是否會為了轉移焦點而貿然武力犯台？二是中國經濟脅迫加溫，是否會以中止或部分中止ECFA，抑或提高反壟斷關稅，讓高度依賴中國市場的台灣產業承受巨大壓力？此外，中國在棍棒齊下之餘，仍施放部分所謂惠台措施，例如近日公布有關建立對台示範區文件內容，包括鼓勵台胞在福建購房置產、投資就業等共廿一條內容，企圖營造「兩岸一家親、閩台親上親」的氛圍，凡此乃為軟硬兼施的兩手策略。

中共是否、何時武力犯台？一直是國際社會關切的議題。疫情解封後，中國經濟未如預期大反彈，反而疲弱無力，出口下滑、房產泡沫破滅，失業率飆高、甚至出現通縮跡象，令人質疑是否再現日本經濟失落的翻版。在此情境下，正常國家全力解決內部問題猶且憂心力有未逮，根本不會有對外軍事冒險的意圖，但中共是專制政權，加上習近平的強烈威權性格與狂熱的中華民族主義偏執，使得中共是否犯台不能以常理推斷。以拜登而言，最近兩次談話就自相矛盾；之前他才警告︰目前中國經濟成長趨緩，「中國有麻煩了」，這不是件好事，因為「當壞人有麻煩時，他們就會做壞事」，明顯認為中共可能進行軍事冒險；但最近的談話卻有另一種看法，指中國經濟動盪，中國國家主席習近平「已經手忙腳亂」，北京恐已無力入侵台灣。但是，拜登的中共無力入侵台灣說，馬上受到美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格駁斥，認為中國遭逢嚴重經濟與人口問題，反而可能讓習近平孤注一擲，做出非常愚笨（very stupid）的事情；明年一月台灣總統大選後，台海局勢將格外凶險。

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拜登與蓋拉格的說法看似不同，其實反映了中共是否犯台，沒有一個斬釘截鐵的答案，必須與整體對台策略一起檢視，是一個動態演變的狀態。這在最近的對台灣種種策略中可以爬梳出清楚的脈絡。中共的軍機艦依然在台灣周邊騷擾，保持強力施壓狀態，但是否是武力犯台前的演練，卻牽涉其對台大選介選與威脅中止ECFA的效果而定。過去中共對台介選，只有一種僵化的模式，即對台導彈演習，加上「地動山搖」的言詞恫嚇，往往效果不佳，甚至成為本土陣營勝選的催化劑。此次中共的介選跡象更加明顯。其一，因為種種民調顯示非綠陣營若非整合成功，根本不足與綠營一搏，因此國台辦主任宋濤公開發表「背義忘恩，天人共戮」之語，間接喝斥郭台銘參選。中共的最高策略即為整合出一組可能勝選的非綠搭檔，加上軍機艦擾台營造出「戰爭與和平的選擇」氛圍，若能催生出一個親中政權接受以「一中原則」為核心的「九二共識」，與中共簽下「和平協定」，則習近平的「統一大業」將可不費一兵一卒水到渠成，則何須解放軍動用武力？而介選的另一個重要手段則是中止ECFA的恫嚇。今年四月十二日，中國商務部突然啟動對台灣的貿易壁壘調查，八月十七日，初步認定台灣違反WTO原則，並表示不排除後續將對台祭出相關制裁措施，甚至可能中止或部分中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）。國台辦近日更回應，對此「我們表示支持」，而輿論也開始營造一旦中共實施制裁，台灣將蒙受三到四百億美元的巨大損失，企圖使企業界人心惶惶。中共一旦中止或部分中止ECFA，政府必須預擬對策，以降低衝擊，但國人必須認清，中共之所以掀起此一議題，並非要解決兩岸經貿問題，而是一種政治上的威脅手段。最近柯文哲洋洋得意地以「糖尿病」形容兩岸關係，其實這是中共學者的「創見」，是形容台灣對中國的依賴，指稱台灣經濟罹患「糖尿病」，必須仰賴中國打胰島素。但柯文哲卻稱之為兩岸不能割除的共存關係，認知顛倒至此地步，實在可笑。

此外，吾人也必須警惕一種詭異的輿論氛圍，那就是中共透過大外宣營造「台灣是麻煩製造者」（意即「台灣討打」）的形象。普廷侵略烏克蘭，國際社會有一種聲音試圖為普廷開脫，指責北約東擴危及俄羅斯的安全，而且烏克蘭是俄羅斯自古不可分割的一部分，才導致普廷的「特別軍事行動」；這種輿論風向也吹向台灣，遺憾的是，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克為了中國市場的利益，討好中共政權，受訪時竟然表示，台灣「明明是中國的一部分，卻自稱不是」，他更形容台灣與中國的關係無異於夏威夷州與美國的關係。他說如果武統發生，美國將很難保護台灣。由此看來，中共是否武力犯台，吾人應該隨時提高警惕，但中共圖謀台灣的手段絕對不只武力一途，更多對台措施正在多管齊下，文攻武嚇、經濟脅迫交相運用，國人亦應嚴重關注，研擬對策，才能使二千三百萬人不致淪落於中共鐵拳統治的牢籠之中。

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