自由廣場》望春風早日吹拂烏克蘭

◎ 陳永昌

烏克蘭國家交響樂團上星期在台灣北中南巡迴演出，最後一場次在台北國家音樂廳畫下完美休止符。現場迴響熱烈，觀眾席上有人高舉烏克蘭大國旗，樂團欲罷不能加演三首安可曲，第一首台灣民謠《望春風》響起時，音符突破國籍、種族與語言等隔閡，連結台灣人與烏克蘭人的心靈。

另兩首安可曲出自烏克蘭民族樂派之父李森科（Mykola Lysenko）手筆。李森科主張，音樂是表達愛國主義的最好方式，作為一位堅定音樂民族主義者，他大量擷取烏克蘭民謠與民間傳說元素，將烏克蘭音樂推向前所未有高度，走出俄羅斯與德意志浪漫樂派陰影。透過來自土地的聲音，讓音樂巨大力量激勵人民士氣，音樂會下半場安排芬蘭最偉大作曲家西貝流士的第一號交響曲，也有著相同用意。

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對西貝流士來說，音樂是對抗俄羅斯霸權最強而有力的武器。繼完成有芬蘭第二國歌暱稱的《芬蘭頌》後，西貝流士於一九○○年譜寫第一號交響曲時，正值帝俄沙皇頒布限縮芬蘭自治《二月宣言》前後，一連串「俄羅斯化」暴政措施：限定使用俄羅斯貨幣與郵票、以俄語為官方語言與解散芬蘭軍隊等，壓迫得芬蘭人苦悶憤恨難平。西貝流士透過五線譜發動不流血抗爭，喚醒芬蘭人民族意識與以及抗俄決心。

烏克蘭國家交響樂團在最短時間內恢復演出日程，透過音樂撫慰人心，無論是應邀專程來台演出，或是下個月前往英國巡迴演出三週，在在展現出強大韌性，烏克蘭人絕不被俄羅斯軍隊打垮，一切生活正常運作。

美國有線電視新聞網CNN主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）上週跟隨美國國務卿布林肯前往烏克蘭首都基輔訪問，他就指出，從波蘭出發夜行，火車維持一貫乾淨舒適，準點抵達基輔車站，鬧區商店與咖啡館十分熱鬧，當他在朋友家吃晚飯時，防空警報響起，但沒有人停止吃飯，真實反映漫長烽火下的新常態！

烏克蘭國家交響樂團飛越八千公里之遙，把希望與勇氣傳遞到台灣，期盼帶著《望春風》回去後，烏克蘭人盡快光復失土，春風早日吹拂烏克蘭大地！

（作者為企業專業經理人）

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