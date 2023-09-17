自由廣場》這個人這個黨欺騙了年輕人

◎ 陳啟濃

柯媽媽自費請人拆家裡的違建，藉此責怪公權力，卻忘了她兒子柯文哲當官時也拆別人的違建，至於柯文哲的妹妹也抓住機會，藉著自拆場合表態，希望接受民眾黨徵召參選立法委員。

故事發展至此，怪醫參政的美好已演變成荒腔走板，怪醫早已不再是昔日口口聲聲改革願景的政治素人，而他成立的黨、參政黨員與黨工，也正逐漸失去年輕人期待的清新形象。

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此因黨主席柯文哲人格缺陷上的貢高我慢，自認從來沒有錯，有錯都是別人在鬥他，於是上樑不正下樑歪，民眾黨唯一一席市長高虹安，也轟轟烈烈上演「後『公』干政」的實境大秀。

柯文哲向來以二三十歲的年輕人的支持度最高，但隨著民眾黨參政黨員的荒謬言行而曝露無遺的黨性、黨格，曾經對民眾黨有所期待的年輕人，信心為之崩潰，能及時清醒的多已逃之夭夭。

曾經問年輕人，為什麼支持柯文哲？大多是認為形象清新、不會貪污，但他當台北市長期間，時有市府人員貪污舞弊的情事，姑不談他會不會貪污，他領導無方，製造貪污機會，驗證「垃圾不分白藍綠」。

他的大將高虹安上任新竹市長不到一年，出入有五台高級房車，住有是五千萬豪宅，市府政策有親密愛人干預介入，局處首長的去職竟由「後公」諭知，讓當初投票挺高的年輕人看得目瞪口呆，難過煎熬。

而高虹安的作風如出師父黨主席的真傳，荒唐的道歉竟是把所有罪過推給別人，明明是自己近親繁殖與枕邊人富貴同當，卻把自己過錯轉嫁給市府同仁，竟然公開宣令不可擅自跟她男友接觸，簡直是滑天下之大稽。

年輕人對政治改革充滿期待，這般熱血沸騰卻常被有心人利用，真相雖然殘酷，但可以及早畫下停損，年輕人也逐漸清醒了。

（作者是文字工作者）

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