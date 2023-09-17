自由廣場》被「解約」民眾黨和主席

◎ 吳海瑞

柯文哲向社會大眾宣布已成立「第三方檢舉平台」，但才不過一天，合作的會計師事務所就斷然終止合作，柯及民眾黨的形象重創。

早在7月5日雙方合約就已用印，平台完成測試，民眾黨在9月1日匯款。單純的商業行為，柯文哲和民眾黨為何搞得滿面豆花？關鍵在於背離合約內容和契約精神。

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黃珊珊15日在臉書寫：外部第三方檢舉平台可以一年365天、一天24小時收件，依檢舉人提供事證做初步篩檢調查，再依程度、風險與急迫性做分類，即時通報，並將處理結果回覆檢舉人。黨職人員涉及不法、貪汙、暴力、性騷擾等問題，皆會以定期警示，限期處理的方式「防腐」，並保護舉報者。

民眾黨這一套流程，把「第三方檢舉平台」當成「第三方驗證」單位，甚至肩負部份黨內管理任務；等於該擔責的部分，完全委外了。

機構(民眾黨)導入第三方認證之前，舉凡品質、環境、資訊安全、溫室氣體盤查等管理系統，都是內部已有規範(如ISO)在先，並建立內稽制度，確保執行的落實。若有委外部分，內控辦法也會載明。這部分，民眾黨遠遠不及格；名嘴就直言，遍尋官網，找不到任何民眾黨訂定的「廉政透明公約」的相關內容；黨章根本沒「這1條（第三方檢舉平台）」。

會計事務所是以稅務與財務簽證、管理顧問等業務為核心，欲對民眾黨所謂的貪汙、暴力、性騷擾等問題事證，做初步篩檢調查及後續處理，豈是其專長？當然會限縮其服務範圍。合約內容明明是A，客戶卻對外宣揚可能為B，且具有高敏感政治性時，事務所當然要啟動風險管理。

從曝光的對話得知，事務所希望不要舉行簽約儀式記者會，進而表示不出席，並建議新聞稿使用「國際聯盟所的顧問專家」（取代勤業眾信）。最後，當評估持續下去已無法控管風險時，速速走上解約一途，就不足為奇了！

勤業眾信澄清內容指出，對於舉報平台獲悉內容，不提供任何解讀、調查、處理因應等服務，僅將平台的舉報案件提供委任單位（民眾黨），後續調查由其自行執行，與勤業眾信無涉，呼籲各界勿妄自延伸解讀或錯誤連結。

事態發展至此，已是民眾黨的誠信危機了，沒想到它的解套手段竟是政治操作，高喊「綠色恐怖」，逼得勤業眾信只好再次對外說明「終止委任是服務範圍超出原意，無政治壓力」

如此「歪樓」到近乎「樓塌」的回應，只能向同溫層取暖，但理性選民心中絕對有很大的問號，柯文哲和民眾黨寄望的第三方機制，至此宣告破滅，於是要問，這個黨和這個主席往後還有防腐除弊的可能嗎？

（作者是專業經理人）

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