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自由廣場》竹科人冷眼看中國科技困境

2023/09/17 05:30

◎ 李納德

藍營朋友或長輩見我在竹科工作，常問我「怎麼看美中科技戰？」，聽我分享業界實務經驗後，他們幾乎都不以為然地反問「是這樣嗎？」，然後說「台灣做得到，大陸肯定也做得到」，再悻悻然加一句「只是時間問題，要不是美國從中作梗」，最近更有新材料可回嘴「你看黃仁勳都說禁止大陸只會失去市場又加速他們的科技自主」，面對已先有成見的他們，我通常報以微笑，結束話題。然而，美國商務部長雷蒙多最近訪中期間，適逢華為推出新手機，我在廣播又聽到同樣觀點，其實爭辯華為是否辦得到，都是見樹不見林，在此提供自身經驗供參考。

科技是工程領域，只要投入資源和時間，理論上都做得到，關鍵在於做出來有沒有效益？若花大錢補助，結果卻是良率不佳，效能只達到上一代晶片的水準，那就只是一種從此不仰人鼻息、科技自主的表態而已。更因技術層面受限制，勢必要投入不具效益的大量投資才能匹配最新技術。另一方面供應鏈去中化，中國被排除在新的全球化供應鏈之外，導致資金外移，進一步圍困中國。如此一來一往，最後將以政府資源耗盡，晶片效能停留在成熟製程而告終。

更令中方絕望的，還不只是晶片製造，而是整個半導體產業，美國可以限制的技術還很多，譬如矽智財、EDA工具、測試平台、軟體，每一項都是半導體產業的核彈，絕對有能力將中國半導體產業清零。試著想想，沒有豐富的矽智財，必須從頭開發，而開發過程缺少EDA工具，無法確保IC正確，好不容易有一版下線了，卻測試不出哪顆晶片好壞，花了大量資源做出產品，結果卻是軟體不支援。有沒有解？有，花錢外購！美國目前打的是遏制牌，逼使中國提高半導體軍備競賽而逐漸失血，國內財政惡化、消費不振、產業無法升級，使中國陷入「中等收入陷阱」，這或許就是美國的策略！中共領導層絕對了解情況嚴重，卻因獨裁體制綁架了整個世代的中國人，大家只能眼睜睜看著船沉沒。

這種情況下，中國若還是窮兵黷武，簡直是加速滅亡，一旦武力侵略台灣，勝敗難測，資金卻會加速逃亡，國際更加孤立，即使慘勝也無法取得技術，損人害己，到時連中等收入都不保，實是悲劇。奉勸北京當局主動與台灣民選政府坦誠相對，善意溝通，放棄戰狼思維，與世界修補關係，否則必同張忠謀所說的「中國什麼也做不了！」

（作者從事IC設計）

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