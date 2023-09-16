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自由廣場》心態僵化的舊師資

2023/09/16 05:30

◎ 林政武

稍有年紀的人，回想求學時代，一定聽過這貝多芬（背多分）和蔣光超（講光抄），彼時舊聯考時代，打罵教育及填鴨教育，將莘莘學子操作成生產線上的所謂良品，不能問為什麼，都是為你好，彼時我們也曾試圖反抗，但在那堵巨牆之前，多數只能妥協。

我喜歡數學和物理，畢氏定理放諸四海皆準，牛頓運動定律不會因不是蘋果就不會往下掉，但彼時的我始終無法理解，為何我要背長江經過中國哪幾省？而國文解釋都不能照自己的理解作答，永遠都要依照標準答案，老師說得永遠是對的，不能質疑。

知名作家許榮哲的臉書日前發文，說女兒升上國一，被老師要求一字不漏地把注釋背下來，連標點符號都不能錯；一位退休國小老師發文，學校現職老師批改低年級數學作業，作業內容要學生在數字旁邊畫出對應數量的圈圈，學生在6的旁邊畫出6個圈圈卻遭扣分，理由竟是未依老師規定，每5個圈圈排一列，如果是你家小孩受教於這種腦袋僵化的老師，作何感想？我相信這些並非特例，本校也有要求注釋、翻譯必須一字不漏背下來的所謂名師，30年前我經歷過這些，沒想到30年後，從九年一貫到108新課綱，還有這種老師。

筆者並非完全反對背誦，像數學公式就可簡化計算過程，但前提是你必須知道公式是如何形成，越複雜的數學題目，解法就越多元，資優生面對深奧的代數題，可以用幾何解法輕鬆破解。一篇好的作文，不需要艱澀的詞彙或刻意營造的對仗，只要感動人心就是好文。無奈的是，孩子遇到僵化的老師，在體制之下，要嘛轉學，要嘛默默承受，教改多年，改了課綱，修正教材內容，但沒有改變的是這些不願改變心態的老師，依然對他們束手無策。

（作者是現職國中教師）

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