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自由廣場》書記官角色值得司法改革的關注

2023/09/16 05:30

◎ 許文彬

8月25日執政當局司法改革六週年記者會，法務部長說明執行成效，指出三大重點：強化犯罪被害人的人權保障，完備社會安全網，精進反毒策略。就此吾人期盼司法公平正義的實踐，終能美夢成真！

司法改革的理想目標，無非「毋枉毋縱，速審速結」，在刑事程序法制上，目前司法實務，冗長的偵審過程，裁判書類製作的繁瑣，造成卷宗堆積如山，個案久懸難結。

其中有關執法人員工作領域問題，當局應關注書記官這個角色的存在，書記官的主要工作是庭訊筆錄之製作，從現況觀察：有關「證據能力」的當事人意見，「兩造爭執、不爭執事項」的整理，徒增工作負擔，於法於理，完全沒有必要！

實務上，書記官於開庭前必須把卷內全部證據資料列載出來，供法官開庭時訊問當事人對「證據能力」有何意見。殊不知個別證據的「證據能力」之情況，法律上已有相關規定，法官本可自己依職權作判斷，何須再訊問當事人？況且實務上，絕大部分當事人都回答「無意見」，則冗長的筆錄記載，豈非多此一舉，而今竟猶勞煩書記官為之？

至於兩造當事人之「爭執」、「不爭執」事項，法官儘可於作裁判之前自行有所心證思考，何須在筆錄上作整理？縱使非整理不可，只須記載「爭執」事項即可，何須再記「不爭執」事項？如此豈不自陷「大狗開大門、小狗也要另開小門」的邏輯謬誤！

我國刑事訴訟程序「交互詰問證人」法制於92年9月上路，迄今歷二十年。實務運作上，當場的問答，書記官記錄（電腦打字）速度往往跟不上，若必須等候記錄，既干擾發言者的思路，又難顯現即時機智問答的效能，難期新制所要達成的「發見實質之真實」的旨意。實則，訊問證人本應由法官依職權進行，待告一段落始由當事人表示意見即可；何況當事人本就可以聲請調查證據。

綜上以觀，書記官的角色扮演，其記錄能力與人力配置，甚至於從「聽」到「寫」的語文訓練，都不可或缺。試問主事當局可有考量到「書記官角色」這一重要環節？其職前訓練品質，可有策劃完備？

書記官的筆錄雖然只須記載訊答之「要旨」，但若要歸納發言內容，記下發言者所欲表達的真意，那麼，客觀上諒須「從頭聽到尾」再回過頭來記，始能採擷其「要旨」而無誤。況且如要完整無誤地歸納「要旨」而記之，則非有高度的文字表達能力，又豈能勝任？

綜上所論，基層書記官的困境、心聲，希能被政府主管部門所關注。特別是，書記官的工作負擔能量，以及應有的福利待遇措施，期盼有所改善！

（作者是中華人權協會名譽理事長）

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