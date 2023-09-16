自由廣場》後「公」干政，虹安保證！

◎ 陳財能

現年39歲的高虹安踏入台灣政壇才三年多，快速竄起，成為白色執政的招牌，更是藍白合的範例，但高虹安「公私不分，貪圖小利」的本性，加上錢權合力急速推高，因而產生畸形異變，搞得「白色執政，濫權保證」的負面形象舉國皆知，這一來，郭柯藍白非綠整合的想像，也泡沫化了！

高虹安是金權政治的產物，她因科技財閥郭台銘、宣明智及柯文哲合謀2020總統之路，而成為年輕世代立法委員；2022年地方選舉，高虹安又實現了郭、柯、藍白合的政治想像，中國國民黨主席朱立倫不惜犧牲黨提名人林耕仁，幫助高虹安插旗於柯文哲的本命區，由藍白政黨、科技及地方財閥合力產製的政客高虹安，自是傲嬌非凡。

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誰知高虹安在金權政治加持下，不但毫不避諱地接受顯不相當的名車豪宅，且任由男友「後『公』干政」而震驚全國，惹惱大眾。

成也高虹安，敗也高虹安。高虹安在政壇成功，並非來自個人努力，而是「新型態、舊思維」合謀的新時代金權政治所產製。就算新竹人受得了高虹安公私不分、貪圖小利又傲嬌嘴硬的撒潑，而不罷免她，但台灣人吞得下藍白合的瀉藥嗎？

高虹安從清新變陳腐，絕對是民主的負面教材。過去，高雄市民罷免毀約背信的韓國瑜，如今，新竹市民能夠澈底覺悟而自己除掉令人失望的高虹安嗎？

（作者是中興大學國際政治研究所博士候選人）

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