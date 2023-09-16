晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》後「公」干政，虹安保證！

2023/09/16 05:30

◎ 陳財能

現年39歲的高虹安踏入台灣政壇才三年多，快速竄起，成為白色執政的招牌，更是藍白合的範例，但高虹安「公私不分，貪圖小利」的本性，加上錢權合力急速推高，因而產生畸形異變，搞得「白色執政，濫權保證」的負面形象舉國皆知，這一來，郭柯藍白非綠整合的想像，也泡沫化了！

高虹安是金權政治的產物，她因科技財閥郭台銘、宣明智及柯文哲合謀2020總統之路，而成為年輕世代立法委員；2022年地方選舉，高虹安又實現了郭、柯、藍白合的政治想像，中國國民黨主席朱立倫不惜犧牲黨提名人林耕仁，幫助高虹安插旗於柯文哲的本命區，由藍白政黨、科技及地方財閥合力產製的政客高虹安，自是傲嬌非凡。

誰知高虹安在金權政治加持下，不但毫不避諱地接受顯不相當的名車豪宅，且任由男友「後『公』干政」而震驚全國，惹惱大眾。

成也高虹安，敗也高虹安。高虹安在政壇成功，並非來自個人努力，而是「新型態、舊思維」合謀的新時代金權政治所產製。就算新竹人受得了高虹安公私不分、貪圖小利又傲嬌嘴硬的撒潑，而不罷免她，但台灣人吞得下藍白合的瀉藥嗎？

高虹安從清新變陳腐，絕對是民主的負面教材。過去，高雄市民罷免毀約背信的韓國瑜，如今，新竹市民能夠澈底覺悟而自己除掉令人失望的高虹安嗎？

（作者是中興大學國際政治研究所博士候選人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書