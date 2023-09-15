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自由廣場》民眾黨的政壇暴發戶症候群

2023/09/15 05:30

◎ 張國財

民眾黨風波不斷，追根究柢，從民眾黨自身、黨主席柯文哲、黨籍市長高虹安三方面，都可看到「政壇暴發戶症候群」，其典型模式是：缺乏民主參與、耕耘、磨練→因緣際會在政壇一夕爆紅→視政治權力之獲得為理所當然→目中無人→專斷跋扈、胡作非為！

民眾黨與政壇老手重組的親民黨、新黨截然不同，是政治新面孔的集合，憑一塊招牌、成立一年、沒有任何政治耕耘的軌跡或記錄，就輕易獲得一一．二二％政黨票，顯然是「民主的坐享其成者」，而非播種奉獻者！國會的五席不分區立委，得來全不費工夫，政壇得意來得太容易！相對於雷震等人的組黨未捷身先死，以及民主之路直指綠島不歸路的黨外時期，坐擁得天獨厚的「雙幸」:幸運又幸福！

但容易得到的，往往不知珍惜。民眾黨由創黨之初號稱三分之一黨員擁碩士學歷，到四年後的今天，已變身為更生人群聚的堂口，自甘墮落，痛心疾首！

在表態參選台北市長，並露臉太陽花學運之前，有誰在追求言論自由、聲討萬年老表、呼籲轉型正義、反核電、向中國說不等街頭遊行、反對運動或抗議現場，看到自稱墨綠的柯文哲之身影或聽過其名號？

第一次參選，光憑台大醫師的光環、自我吹噓的智商和自稱墨綠，就輕易奪下台北市長寶座的柯文哲，一定深信：只要耍耍嘴皮，不必耕耘，就有收穫，政治實在太容易！

所以柯文哲上任後，追求的不是真材實料的施政成果，而是虛妄的掌聲和胡言亂語博網路聲量的快感！施政滿意度長期墊底不說，短短數年，政治素人變政壇老油條、從推倒高牆變成倒向財團，墮落到深夜走後門密會有賄賂前科的建商大老闆！

同樣的，原本政壇聽都沒聽過，只憑民眾黨和郭董的厚愛，輕易當上不分區立委的高虹安，不分區立委任期還剩一大半，就跑去從未耕耘的新竹市選市長，儘管立委任內苛待助理，涉嫌虛報助理加班費，如此醜聞，照樣選上，既然新竹市選民如此相挺，那麼高虹安上任後和她男朋友的種種爭議風波，又有什麼好意外的？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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