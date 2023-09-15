自由廣場》爭端始於中國挑戰美國霸主

◎ 李嘉圖

新加坡前外長楊榮文發表「一個新加坡人視角下的兩岸關係」演講，籲台灣以「一個中國人的邦聯」作為導向最終和平統一的漸進式過程，其論述不脫新加坡「捧中國LP」的一向基本立場，符合藍營反獨促統論調，推台灣走向「終統」。

觀其所言，楊榮文彷彿是藍營從外頭找來的說客，向台灣推銷「一個中國」導向最終和平統一的漸進式過程，楊與許多國際媒體一樣，將中國對台灣問題視為國際事務焦點之一，為中國首要之務。實際上，台海兩邊政權交鋒已持續超過七○年，並無迫切解決的需求，當前國際形勢變化主因在於中國崛起，進而挑戰美國獨霸所引發，是以中美對抗為主軸。

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美國知名政治學家艾利森最能解釋目前這種情境，台灣問題只是道小菜，是區域性的小case. 他不擔心美中或兩岸會發生刻意引發的戰爭，過去五百年，來十六個捲入「修昔底德陷阱」的案例中，有四例並未走向戰爭；若美中五年內爆發戰爭，八成是因擦槍走火所致，各方都應謹慎節制。

他認為兩岸應優先以對話避免戰爭，但也強調「須為和平備戰」，當解放軍認為不確定能勝或代價太高，就會評估不要進攻。

台灣站在以美國為首的民主陣營這邊，位居最前綫（第一島鏈核心，中間點），並非可以放棄的棋子，一旦台灣為中國所奪，成為中國海空軍力的突破點，將造成美中攻防局面的反轉，所以有識之士如芝加哥大學教授米爾斯海默、哈佛大學甘迺迪政府學院創院院長艾利森，最近在一場高峰論壇異口同聲表示，中國若武力侵台，美國一定會出兵保衛台灣。米爾斯海默更直言，相較於烏克蘭，台灣在軍事上具有盟邦夥伴可能涉入等五大優勢，中國攻台無法速戰速決，使得台海開戰的可能性變得很小。

（作者為前國營事業駐外代表）

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