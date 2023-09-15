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社論》誰才是挑釁者

2023/09/15 05:30

中共近年鎖定台灣的西南方海空域，擴大機、艦的侵擾，即是為了由此突破第一島鏈並常態化，以投射海空軍力至西太平洋，搶佔區域的霸權，屆時台灣將成其囊中物。圖為海軍基隆軍艦近期監控中共航艦CV-17山東艦畫面。（國防部提供）

台灣總統大選逐漸增溫，蔡英文總統在台海議題上維持穩健且捍衛現狀的路線，能否延續，國際高度關注。民進黨總統參選人、副總統賴清德多次強調支持蔡總統的台海主張，並呼應二○二一年國慶演說「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的兩岸定位。這描述完全符合台海現狀，也是國際常識。藍營人士卻群起攻訐，前總統馬英九稱是「新兩國論」，危害台海和平。國民黨主席朱立倫也批，賴會將兩岸推向緊張。然而，維護我們國家的民主與獨立的現狀，就是朝野政治人物最該追求的目標。部分在野人士屢與北京同調，同稱一中，這不是選舉競爭，而是把民主台灣推向獨裁政權，自掘危機，也悖離民主陣線。

台海情勢不平靜，在野常砲口對內，指責民進黨政府「挑釁」對岸。針對蔡總統在國慶演說提出兩岸互不隸屬的「四個堅持」，馬英九就曾說這「是一種刻意的挑釁」。至於近八年來我們愈來愈受到國際社會的重視，美國等各國友人以行動挺台，部分在野人士不僅不樂見，還自設紅線，擔憂台海議題的國際化就是坐實了「倚美謀獨」，怕觸怒北京。這般配合中共的認知作戰步調，形同為各種「疑美論」推波助瀾，既掉入中共的恐嚇論調，也自斷國際支持力道，結果是削弱保台力量。另外，對於真正的挑釁者視而不見、忽而不論，進而黑白顛倒，把中共在區域的軍事侵擾與擴張，扭曲是針對美國等民主國家的「反介入／區域拒止」，像是師出有名。自我催眠解放軍擾台不是針對台灣人民，而是懲罰民進黨政府；不是針對台灣，而是為了對付美國。這幾年我們內部為此陷於對立，給了中共更大操弄。而在這場總統大選，中共塑造「戰爭或和平」的介選伎倆，在野陣營也吹同調，彷彿配合演出。

對於台海動態，國際社會聚焦中共武統的可能性是否正在增加。美國拜登總統近日指出，中國經濟陷入困境，但他不認為這會導致中國採取行動，改變台灣現狀。美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格認為，中國領導人習近平屢提韓戰，台海處於高度危險時刻。美國朝野之間評估或異，但都指向共同點，即中共正伺機永久破壞台海現狀。這並非台灣做了什麼「挑釁」之事，恰恰相反，中共近年鎖定台灣的西南方海空域，擴大機、艦的侵擾，即是為了由此突破第一島鏈並常態化，以投射海空軍力至西太平洋，搶佔區域的霸權，屆時台灣將成其囊中物。這與我們做了什麼，並無干係。而是習近平為了「偉大復興」所進行的擴張行動，目標是整個民主世界，台灣只是第一塊踏腳石。我們內部團結一致，中共無縫可插。反之，台灣朝野對中國態度南轅北轍，並有在野人士寧與北京共譜「兩岸一家親」、「聯共制台」，分化並弱化台灣，豈不更加誘發中共挑釁、吞併的野心。

台灣的前景，攸關民主世界的安危。主要民主國家透過途徑聚焦台海和平，是為防堵威權勢力的擴張。美國國務卿布林肯表示，後冷戰時代已結束，進入與威權激烈競爭。這個宣告在印太地區看得最清楚。俄羅斯入侵烏克蘭後，與中國加強結盟，加上北韓領導人金正恩訪俄，顯示印太地區三股最大反民主政權完成集結。首當其衝不僅台灣，日本更要直接面臨這三個均擁有核武的惡鄰。日本為此加緊部署，與南韓修補關係並積極合作、大幅增加國防支出，以及重視與台灣的安全關係，例如派出防衛省官員在台常駐；任命的新防相木原稔與我們密切友好，七月間他還扮演「防相」身分參與首次的日美台共同兵推。日本為保衛國家而加強實力，這不是挑釁而是自保。而我們也是在做同樣的事情，部分在野人士依舊砲口向內，與北京沆瀣一氣，把我們鞏固民主的作為視為挑釁。

台灣總統大選競爭激烈，然而，拉開更大的國際視野，這場選戰正反映民主與威權的競逐關係。中共對台軍事施壓到擴大介選，即在延伸威權影響力，這是對民主價值的直接挑釁。在野人士若加以附和，形同招引破壞現狀的力量，不啻成為毀台的幫凶，亦是對民主台灣的另類挑釁。有在野黨總統參選人昨天赴美，試圖向美方傳達北京更願意與其對話，台海和平可期。但對美國友人而言，更想聽到的，應是如何延續捍衛民主、穩定現狀的國家領導者角色，而非對中共姿態低、吹同調，協力打擊民主世界。

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