自由廣場》這項德政幫了我們大忙

◎ 徐嘉欣

衛福部、勞動部於日前舉行「放寬聘僱外籍家庭看護工免評多元管道諮詢會議」，擬定使用長照六個月以上者、輕度失智者、特定身心障礙等，這三大類族群若申請外籍看護，可免巴氏量表。對他們來說真是一大德政，雖然也有人會疑慮，但對家中有失能長輩的筆者來說，除了感謝，還是感謝。

筆者對巴氏量表的申請有很深的感觸，因家父有這方面需求，需要用到巴氏量表的家庭，都有不得已苦衷。不可否認，政府的長照政策的確幫了我們很大的忙，但尚無法面面俱到，我們必須仰賴外籍看護幫忙。

請繼續往下閱讀...

家父臥床多年，生活完全無法自理，但他又未能符合到府鑑定的標準，我們只好將他帶到最近的醫院去鑑定，但單單將他從床上扶起就是大工程，非得兩三人合力才行，至於扶他走路並坐上輪椅，至少要有兩人才行。

到醫院等待鑑定的時間很冗長，家父無法久坐輪椅，只能尋找合適位置供他休息，得留一個人顧著他，另一人到診間外聽等叫號，一趟鑑定下來，家父和我們都累得人仰馬翻。

因有切身經驗，筆者認為若不需要巴氏量表就能申請外籍看護，對被照顧者和家屬都大大鬆了口氣，一個政策的頒定，本就很難讓人人滿意，有可能「順了姑意，逆了嫂意」，但政府若能將民眾心中的疑慮一一化解開來，並且有配套措施，筆者認為這項決策，對需要的家庭絕對是一大福音。

（作者是文字工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法