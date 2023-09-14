自由廣場》因應台灣有事的日本新內閣

◎ 王輝生

日本岸田政府，為了因應「台灣有事」，挽救低迷的支持率，及未雨綢繆明年的自民黨總裁選舉，十三日大幅度改組內閣。

所矚目的是親中的林芳正外相下台，而友台的木原稔榮升防衛相。兩年前，岸田新內閣啓用「日中友好議員連盟」的林會長執掌外交，對中釋出橄欖枝，期待在後安倍時期，能夠改善日中關係。然而，隨著俄烏開戰、美中交惡，日中關係不但未見轉圜，反而每下愈況，最近更因福島的排放廢水，觸發中國的反日運動，使兩國關係，雪上加霜。

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今年八月根據「皮尤研究中心」的調查，日本民意對中國持負面印象者高達八七％，在沸騰反中民意的督促下，岸田政權為了明年的黨內總裁大選，不得不調整腳步，重新出發。首先將去年的競爭對手高市早苗、河野大郎，留任在內閣，納為已用，以便就近看管；也將有實力與其角逐大位的茂木敏充，留在黨內當幹事長，使他難以僭越。

為了因應「台灣有事」，麻生副總裁八月訪台，這是台日斷交後自民黨最高層級的訪台，作為安倍生前好友的麻生，在台北呼籲日美台「要作好戰鬥的心理準備」，他用行動響應安倍生前的挺台遺志，也間接暗示岸田政府，將落實「台灣有事就是日本有事」。

果不其然，岸田大力提拔親台的「日華議員懇談會」木原稔事務局長，為防衛大臣。年僅五十四歲曾任自民黨青年局長的木原，是自民黨內親台的若大將（年輕大將），日本捐台疫苗、義買台灣鳳梨時，都可看到其身影。

木原稔曾說他多次拜會李登輝，印象最深刻的是，與李登輝及夫人，三人一同「卡拉ok」，高歌日本美空雲雀的名曲。當時他只是年輕的眾議員，卻榮蒙青睞，至今他仍感念在心，孺慕之情，溢於言表。

去年八月木原稔事務局長，赴五指山，向李前總統弔唁致敬，今年七月初，木原視察與那國島時，又和立法院游院長同船共赴宜蘭訪問，七月中旬，在「日本戰略研究論壇」主辦的日美台兵推中，扮演防衛大臣的角色，主張日本的反擊能力，如今假戲真作，真正榮膺日本的防衛相，相信曾任防衛大臣政務官的木原，定能駕輕就熟地担此大任。

岸田新內閣親中派下、親台派上，寓意深遠，壯志未酬的安倍生前宏願，或將由岸田政府接棒遂行。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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