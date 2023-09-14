自由廣場》新竹市民因她而蒙羞

◎ 李大有

以前，新竹市成為全國新聞的焦點，若非是台積電產能利用率超過一百％，就是台積電又蓋新的3nm／2nm廠振奮人心的新聞。

如今，新竹市占據全國媒體版面的內容，若非是新竹市長高虹安涉貪被起訴，就是新竹市長高虹安住百坪豪宅、坐友人數百萬豪車，男友被指涉干政，盡是令新竹人顏面無光、心情沮喪的負面消息。

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去年底，新竹人信任台灣首富所親自訓練出來的高虹安，以為她符合這個科技城的需求，為市政帶來建設改革；選前，新竹人信任新竹出身的民眾黨主席柯文哲推薦的高虹安，以為可幫新竹市帶來新政治及行政效率，很顯然的，新竹人選錯了。

二○二二年新竹市長選舉前，高虹安就爆發立委任內貪污案，但她仍在竹科科技大老的加持下，打著科技人光環，並誓言挖出林智堅八年市長任內在新竹棒球場的「大秘寶」，在一片貪污指控聲中當選新竹市長。

我們十分清楚，科技人對產品的「理性」是堅持「實事求是」，認為新竹市應該「理性」讓第三勢力有發揮空間，新竹人因而認為由科技人出來執政是「最佳解方」，但科技人不了解政治和科技的思考方法與途徑不同，政治是分配的藝術，好的執政者須思考如何極大化分配使之公平，讓多數人受惠，而非單純加減乘除而已，於是有學者點出「中間選民支持民眾黨的『理性』，如今看來也只是一種迷思罷了」

虹安啊！自己辭了吧。辭職，你為新竹帶來的烏煙瘴氣被你和你的好朋友帶走。辭職，代表你面對貪污罪官司、領導統御失敗及貪小便宜的壞習慣負責。辭職，你好專心準備檢廉政風的追查。辭職，可為參選總統的郭董及民眾黨候選人柯文哲岌岌可危的民調止血。辭職後，雖然妳失去用納稅錢坐商務艙去外國姐妹市玩的機會，但是妳的辭職，可以讓新竹市得到重新選擇市長的機會，恢復新竹市久違的光榮感。

虹安啊！自己辭了吧。這是新竹市民誠懇的建議，這個建議的賞味期只到十二月廿五日，一種不用重演韓國瑜難堪的被罷免而下台的解套方法，妳覺得呢？

（作者是新竹市民）

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