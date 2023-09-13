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自由廣場》（鏗鏘集）民主化後台灣的國家僵局

2023/09/13 05:30

◎ 李敏勇

台灣的民進黨承續李登輝總統時代，經由修憲形塑的中華民國，但習慣黨國體制的中國國民黨殖民意識論群自認失去他們的「國家」。這應是二○○○年政黨輪替後，台灣的政治難題。經過六任三次政黨輪替，情況愈演愈烈。

戰後，長期以反共為國策，標榜堅守民主陣營卻實施戒嚴宰制。中國國民黨藉此壟控了（一九四五–一九九六）的五十一年統治權。一九九六年，李登輝經由直選，再維繫了四年政權。他經由修憲嘗試以中華民國台灣化維繫國家的實存，並以民主化建構政黨輪替的可能性。

儘管這不盡符合台灣不屬於中國而確立為台灣的國家條件，但折衷方案經由民主化促成台灣國家化，應是李登輝「寧靜革命」的用意，保守取其穩健。李登輝藉以回報蔣經國知遇的籌謀，並未得到流亡殖民體制的支持，甚至被迫離開中國國民黨。

中華民國要台灣化，蔣氏父子可實現。蔣介石不可能，蔣經國或可能，可是時不予人。若蔣經國與李登輝合力將中華民國轉型，或許寧靜革命真正能成為世界政治史的佳話。可惜，蔣後的李登輝並無力真正帶動仍存流亡殖民性黨國的轉化。

二○○○年，連宋競逐總統大位，李登輝左右手反目相向。宋既輕視連，流亡殖民意識論群也不相信連的中國性。連宋相爭，漁翁得利，政黨輪替提早形成。李登輝被連戰趁勢逐出中國國民黨，二○○四年，連宋配再戰，連戰連敗。連去中國表態，被流亡殖民意識論群擁抱。中國國民黨的台灣性不盡可信，馬再續政權八年，更露出馬腳。

馬後的中國國民黨虛構「九二共識」，雖然習近平已定錨沒有「一中各表」，中國國民黨仍無無法擺脫中國牢結。習近平的指導性已超越蔣經國教條，台灣的國家僵局形成於中國國民黨俯仰中國共產黨的病理。

中國國民黨心目中的國家，台灣不是中華民國，中華民國不是台灣。即使亡中華民國是中國共產黨，也寧愛中國，不愛不是中國的台灣。轉向中國輸誠表態，意在拋棄昔日附隨蔣氏黨國反共的罪責，兼有戴罪立功之意。民主化以後台灣的國家僵局在此，建構中存在著解構的病理。人民直選總統，即將進入第七屆，真正的台灣國家共同體形成，似仍在未定之天。台灣擺盪在台灣的台灣或中國的台灣，形成不安的國家僵局。

（作者是詩人）

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