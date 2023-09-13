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自由廣場》閨密干政，總統下獄； 男友干政，市長如何？

2023/09/13 05:30

◎ 李欣芬

二○一六年南韓總統朴槿惠的閨密崔順實，被揭露她利用自己和總統的關係匪淺來干預施政，並向商界及利益集團施壓以獲取不當利益，醜聞爆發後，總統朴槿惠遭國會彈劾下台，甚至被法院重判廿年徒刑，併科罰金一八○億韓元（約四．六億台幣），追繳犯罪所得卅五億韓元（約八九○○萬台幣）；而閨蜜崔順實也被重判十八年、併科罰金二○○億韓元（約新台幣四．九三億元），沒收不法所得六十三億韓元（約新台幣一．五億元）。

新竹市文化局前局長錢康明十一日卸下公職身分，一早就爆內幕，指出市長高虹安的「好朋友」私下干涉市政，單獨約談市長室幕僚，甚至約錢康明外出談跨年晚會，特別「關心」府內事務、「在外幫忙談事情」，錢並警告高虹安，如此遲早會出事。新竹市議員陳建名痛批，高虹安男友根本是「地下市長」、「後宮干政」！

中國歷代後宮干政常是王朝滅亡的主因之一，也有如女皇武則天寵幸俊俏男性者，即所謂男寵，「面首」（小白臉）則是代稱，高虹安未婚，其男友被指涉干政，易招來這方面的連想，不利形象。

錢前局長的發文顯示，他因擋人財路而被高虹安離職，但他仍苦口婆心規勸她，要注意男友的作為，可能會出事，而高竟回以「沒有婚姻關係，若結婚，婚後財產會申報」顯然高虹安並未引以為戒。

觀察高虹安一路走來，貪小便宜、能撈就撈的個性始終如一。例如：任職資策會時，利用出差美國時念博士，還有抄襲資策會的論文；當立委時設公積金，強迫助理捐錢；如今當市長，出門每天換名車，回住處則有景觀豪宅，與建商來往，毫不避嫌，簡直零距離。

以上這些其男友大多捲入，若說她與男友不是共犯結構，其誰能信？依眼前跡證，一般人難免合理懷疑男友是不是幫她任白手套，是否幫她從事利益輸送、違法喬事？南韓前總統朴槿惠因「親信干政」及受賄案被判重刑，閨密崔順實亦難逃刑責，殷鑑不遠，足為高虹安與男友為戒！

（作者是台灣教授協會會員）

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