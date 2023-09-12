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自由廣場》﹙鏗鏘集﹚戰狼模式被看衰

2023/09/12 05:30

◎ 王景弘

習近平搞「中國模式」、「一帶一路」、「民族復興」，尾巴翹半天高，但曾幾何時戰狼夾尾巴而匿跡，西方商界學界對中國經濟，出現少見的「共識」—看衰。

對中國經濟充滿幻想的台商，領教到共黨獨斷，和習近平回歸「硬威權」體制，在武肺、西方制裁，和房地產業崩盤的衝擊下，經濟榮景不再，台商成台流者大增。

西方貪圖廉價勞工，以全球化美名，養肥中國經濟，讓習近平吹牛「東昇西降」，熊貓外交突變成戰狼外交，外商智產被暗偷、明搶，外資出走，中國駐美大使謝鋒夜行吹口哨，硬說中國經濟「不像你想的那樣壞」。

但美國商務部長雷蒙杜訪問中國，不配合北京的增強貿易戲碼，反而說美商認為中國已經是「不可投資之地」，因為「風險太大」。中國官員知道經濟問題嚴重，卻沒有解決之道。

雷蒙杜帶回的訊息，中國自知房地產危機嚴重；它需要外資幫助；它的人工智能比美國落後；它希望強化與美國交流。戰狼式的「訓話」已消失，也沒有人提到「台灣」。

美商受強盜之害，要他們改變態度談何容易，他們向雷蒙杜訴苦：中國不但掠奪外商的智產，強迫「合資」和補助國營企業，現在更以國安之名任意騷擾企業。

在商界嚐受中國挫敗，實際是應驗學界十年前的預言。章家敦直言不諱，中國即將崩敗，沈大為（David Shambaugh）對中國前途設定四個模式：「新集權」─走向崩潰；「硬威權」─走向停滯和衰落；「軟威權」─有限改革，部份轉型；「半民主」─改革與轉型。

習近平沒有選擇半民主，也不是一九九八-二○○八間的軟威權，他走的是一九八九-一九九二年間的硬威權，甚至是毛澤東要「自立更生」的新集權，這兩條路都註定衰敗，難怪《華盛頓郵報》社論判定「中國模式正衰敗中！」

（作者為資深新聞工作者）

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