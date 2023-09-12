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自由廣場》土石流能否預警？

2023/09/12 05:30

◎ 楊永年

日前嘉義發生嚴重土石流與淹水，有民眾質疑，為何沒有預警？面對這樣的抱怨，政府可能也覺得無奈，因為以目前的科技，仍難完整（完全）預測土石流的發生。但這並不表示無法預警（預測），例如目前已劃設「土石流潛勢區」（範圍），表示這些區域（範圍）容易發生土石流。唯因土石流形成或致災因素多元，除了雨量外，還包括土壤、地質、水土保持（含人為開發程度），因此難以完全預測土石流發生。

例如，這兩天於嘉義竹崎發生（無預期）的土石流即是如此，在今年八月四日左右，南投仁愛鄉發生嚴重土石流也是如此。但不能因此論斷「土石流無法預警」，合理的說法是，現在（累計）雨量監測非常完整。或者，根據時雨量、日雨量或累積雨量資訊，其實就是土石流重要的預警資訊（指標）。若累計雨量達某種程度，山區鄰近溪流區域，就得啟動（防禦式）撤離。只是，如何精準有效判讀土石流預警，和以下三個因素有關：

第一，有高度的防災意識：從過去土石流致災案例顯示，有無防災意識（或災害發生的敏感度），經常是會否致災的關鍵因素。應該說，雨量監測提供政府官員與民眾最簡單的（土石流或淹水）判讀訊息。例如，農發與水保署就提供給土石流潛勢區簡易的雨量量筒，請其（社區）隨時觀測雨量變化，並隨時整備（應變）防災，而這又和下個因素有關。

第二，和教育訓練有關：由於氣象（雨量）資訊判讀有其專業性，即便是最簡單的解（判）讀，民眾也宜有相關的教育訓練或認知。而這最好能和目前政府（政策）刻正推動的「自主防災社區」作連結，比較能系統的教育民眾（社區），並提高其防災意識（警覺）。

第三，和主管機關的連結：關於土石流潛勢區，都有主管（或責任）機關負責預警。因此，如果社區（民眾）能與主管機關連結，可以請其協助民眾判讀並提高預測的準備度。依筆者的經驗，通常愈積極主動的社區，愈可獲得主管機關的協助。

綜言之，目前土石流雖難以完全預測，但仍有許多蛛絲馬跡可以遵循，或進行初步判讀；但這需要前述三因素的配合。

（作者為成大科技治理研究中心前主任）

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