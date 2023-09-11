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自由廣場》「一中迷妄」下的非綠大聯盟

2023/09/11 05:30

◎ 陳財能

「非綠」是中國國民黨主席朱立倫操作二○二四總統選舉方程式的最後階段，儘管目前藍白一郭各懷鬼胎互不相讓。不過，在反台獨、九二共識及兩岸一家親等一個中國因素，中共更以「兵凶戰危」恐嚇台灣人要「下架民進黨」立場一致的兩前提下，非綠整合也不排除最後達成。只是，如此明目張膽的一中迷妄，台灣人會遂其所願嗎？

從威權體制轉型至民主化的經歷，在在證實一個中國因素，就是台灣政治混亂及國家認同分歧的主要根源。上述事實所形構「一中迷妄」的非綠大小政客，其狂妄迷亂的政治行為，勢必讓不同世代的台灣人共同在當下回顧其與「台灣民主」的關聯為何？

所謂藍白合及非綠大聯盟等政治結盟，都是再現著過去「一個中國」意識型態及民族主義認同的殘存迷妄。這「迷妄」被變形為競逐台灣總統的工具，竟既能作為政治結盟、又能化為「兵凶戰危」來恐嚇人心。

再看中國共產黨與「非綠」的關係，竟能以「兵凶戰危」及「下架民進黨」，作為共同的政治目標。在事實的敵我關係上，竟因「一中迷妄」的權力爭逐，所謂「非綠」各勢力競向中共拋媚爭寵搶奪代理權，更不顧台灣內部的穩定而自我分化。在朱立倫自去年八月美國眾議院議長裴若西訪台後至今，不斷派遣夏立言等至中國。朱的行為並未減緩或終止中共對台的武力威嚇，卻順勢掌握「一中迷妄」的指揮棒，既能控制侯友宜，又能操作非綠整合的進度。無緣再次成為總統候選人的朱，卻想掌握二○二四總統選舉的政治意圖，台灣人會遂其所願嗎？

最後，台灣自一九九六年直選總統以來，已向世界宣告不僅脫離中華獨裁威權體制，更共同實現中華民國與中華人民共和國的主權互不隸屬的事實。因此，一中迷妄下的非綠大聯盟，企圖以所謂「憲法一中」、「兩岸一家親」及「共圓中國夢」等一個中國因素，來毀滅「中華民國台灣」，不是非常荒謬嗎？

（作者為中興大學國際政治研究所博士候選人）

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