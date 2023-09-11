自由廣場》前進烏克蘭義診的震撼 為自由世界而戰的國家

◎ 蔡榮聰

在烏克蘭北部省會人口僅卅萬的城市利維夫，我們踏上了對韌性、犧牲和團結力量的新看法之旅。市長維克多．沙基里佐恩（Viktor Shakirzyon）與兩家電視台歡迎我們到來。

由台美醫療和外科組成的義診團，揭示了不安的真相——所遇到的人幾乎都有因普廷發動戰爭所造成痛苦、失落和苦難的故事。他們的故事，說明了一個國家正為自由世界的價值而戰。

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這趟任務，除了星期日，每天我都在利維市立總醫院工作，該院約有八五○張床位，有大量因地雷、炸彈爆炸而受傷的士兵。病人情況令人心碎，一個因嚴重污染和複雜的踝關節病例，我建議膝下截肢以加快康復。藍黃相間的旗幟掛在牆上，上面有戰友的簽名，是他們力量的源泉，渴望康復後回到戰場上。

同樣，藍黃色在城市隨處可見，無論走到哪裡，都會看到它們鼓舞人心，讓你想戰鬥保護這個國家。

在利維夫，我遇到了瑪麗亞（Maria），她眼裡有千言萬語，她的胞弟為保衛祖國而犧牲；也遇到了來自尼古拉耶夫的卡特琳娜（Kateryna），她父親是名上尉，失蹤了十七個月，被關押在莫斯科附近的監獄，為了再見到父親，她成了最年輕的戰俘活動家。

在利維夫的街道上走著，我很清楚，烏克蘭不只是一個動亂國家。它是站在威脅共同自由的勢力對面的堡壘。我遇到的每個人，即使英語不流利，也知道他們有親友鄰居在戰爭中傷亡。這些故事提醒我們，烏克蘭人不是冰冷數據，而是為捍衛自由而付出代價的活生生證明。

在公共廣場上紀念死去男孩的標語︰「自由不是免費的」、「為獨立而自豪」是如此感人。烏克蘭正在為自由世界擋子彈。不僅為自己人民，也為所有珍視民主、人權和自由的價值的人們，堅定地反對侵略和暴政。

他們的犧牲應在我們心中燃起火焰，促使我們不懈地支持。當我離開烏國時，我將帶著這些人的面孔與聽到的故事。

我深刻的認識：烏克蘭的戰爭是所有人的戰爭。我們不能視而不見，要站在一起，提供不變的支持，才可確保烏克蘭人民的犧牲不會白費，自由世界也將繼續成為希望和正義的燈塔。

（作者為旅美台籍醫師）

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