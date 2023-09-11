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社論》中國惡龍與印度象

2023/09/11 05:30

中國國家主席習近平缺席印度主辦的G20會議，引發外界揣測。一般認為，中印關係長期緊繃，尤其中國最近公布新的「標準地圖」納入了印中兩國之間有爭議的地區，引發印度強烈不滿；加上美中對抗未見改善，在華為發表新手機，宣稱突破美國晶片制裁，而且中國也打算對蘋果手機祭出限制之際，美對中科技封鎖可能進一步提升。習近平兩面受敵，難以討到好處，而且盟友普廷也缺席，無法成為奧援，很可能是他選擇不參加此一重大國際會議的原因。

印度長期奉行「不結盟」政策，不在大國之間選邊站，但印中關係長期處於對立衝突，不但長期零星衝突不斷，經濟上亦是強烈的競爭對手，因此近年明顯向美國靠攏，與中國的緊張更形升高。美國圍堵中國赤色勢力擴張，原本是第一島鏈居於前沿地位，包括北起日本群島、琉球群島，中接台灣，南到菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶，今日則擴張為「自由開放的印太地區」，南向延伸到印度。換言之，「自由開放的印太地區」等於是擴大版的第一島鏈，加上在印太地區，已有美日印澳的「四方安全對話（Quad）」、美英澳「三國安全同盟（AUKUS）」，顯然已成為實質的亞洲版「北大西洋公約（NATO）」，全球反中聯盟儼然形成。此一地緣政治版圖的重新整合，使得原先重點在軍事對抗意涵的第一島鏈，更具有經濟、民主對抗獨裁專制體制的意義。而這一切改變，印度立場的翻轉是重要關鍵之一。而民主印度加入對抗專制中國，可以形容為「印度象」與「中國惡龍」的拚搏。

印中關係的演變，可以從各種角度加以論析。有人以「中印」（ Chindia）形容中國、印度在本世紀的崛起，係因兩國的相似度極高，皆為人口大國，同樣由貧窮落後的低基期開始發展經濟。中國在一九七○年代末期採行「改革開放」，印度則大約在一九九○年代走向市場經濟；兩者之間的競爭有如龜兔賽跑。中國發展迅速，一路向前衝，今日個人所得雖僅達「中等收入」標準，但因人口龐大而成為全球第二大經濟體，但如今卻陷入泡沫經濟破滅、債務違約困境，有重蹈日本經濟長期失落之虞，且較之三、四十年來的兩位數成長，總理李強近日公開表示今年可以「保五」，力道衰竭至此，後勢堪憂。而印度起步較晚，且是一個被普遍視為散漫、無效率的官僚體系，行政運作類似無政府狀態，加上基礎建設嚴重不足，種姓、階級仍障礙重重，各邦猶如獨立王國，似乎很難視為一個單一市場，使得外資卻步，初期經濟有如烏龜爬行。至今人均所得大約三千美元，表面看來似乎很難追趕中國，但國際社會仍對之樂觀期待。

最大的對比是︰中國經濟下滑，而印度則反而呈現向上奮進的高昂鬥志；再者，中國為一對外擴張型的專制國家，其壯大後將成為世界和平與民主的威脅，因此遭到自由世界的抵制。反觀印度是一個民主國家，近年在總理莫迪主政後，力圖改革，引進外資，徹底落實市場經濟，尤其印度雖然製造業仍嫌弱化，但擁有全球一流水準的軟體人才，加上仍具有勞動年輕化的人口紅利，近年經濟成長率已經超越中國，因此這頭站在風口上的大象似已可以在天上飛，假以時日超越在地上爬行的惡龍，恐怕不是空想。事實上，中國的經濟下滑與習近平假借「中華民族偉大復興」之名意圖打造紅色帝國息息相關。共產帝國的打造必然投注多數資源於軍備發展，因此藉著「共同富裕」、「國進民退」之名打壓民企，使中國經濟失去活力；而鞏固極權統治又必須對人民進行意識形態洗腦；這些因素交相激盪，形成惡性螺旋，最後可能引爆國內動盪與國際衝突，帶來人類的浩劫。因此，中國國力下滑之際，印度正在崛起，並且加入美國領導的抗中防線，無疑是一股維持世界民主與繁榮的正向力量。

當前世局紛擾不安，中俄領導的邪惡勢力正企圖為人類帶來戰爭、獨裁與死亡，而民主陣營則須更加團結，方可確保全球的和平、自由與福祉。此際，兩個古文明大國的對抗便成了人類命運轉折的關鍵。習近平以帝王自居，在南海、台海、東海一再挑釁，招惹周邊國家，不惜啟動戰爭，並在國內建立數位獨裁的「習近平新時代中國特色社會主義」；反觀莫迪則以發展經濟、深化改革為優先事項，加入抗中陣營。這場印度象與中國惡龍的競爭不僅是軍事上的抗衡，更有捍衛民主與自由的重要意涵，並且會影響台灣的安危，吾人必須有充分的認知。

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