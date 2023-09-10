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自由廣場》「戰爭或投降」的二選一

2023/09/10 05:30

◎ 張國財

有總統候選人說，二○二四是「戰爭與和平」之間的抉擇，這是最大的一廂情願，也是最大的謊言

拒絕戰爭、變相承諾青年不用上戰場，但和平從何而來、又要如何確保？都是無可迴避閃躲的大哉問，和平，對大敵當前的台灣而言，絕非廉價到喊喊口號就可兌現！否則，日本前首相安倍及現任首相岸田根本不用警告日本國民「台灣有事，就是日本有事」；美加英法德等國艦艇，又何須到台灣海峽展現自由航行權。 試想，中國給台灣的選項，無論是香港模式或內蒙古、新疆、西藏模式，最後得到的只是假和平、真奴役。

香港回歸中國的生活演變是:回歸→一國兩制→一國一制→失去自由民主人權，如此屈辱之下，和平又在哪裡？

與中國簽「和平協議」的內蒙古、新疆、西藏，其演變的路徑則是︰「和平協議」→血腥鎮壓→種族清洗＋集中營再教育，如此非人生活，和平又在哪裡？

如果有人認為台灣不會重蹈香港、內蒙古、新疆、西藏的下場，那就請說清楚講明白，對於撕毀承諾如呼吸般自然的中共，你是如何保證這次會良心發現 ？又如何保證香港、內蒙古、新疆、西藏的悲慘命運，不會在台灣重演？

有關「兩岸」的任何論述，是習近平說了算，還是見了中國官員就矮半截的台灣藍白紅政客說了算？

對中國而言，台灣部份人所持的「戰爭與和平」之間的抉擇之論點，就跟「九二共識．一中各表」一樣，只是自欺欺人，因為中國早已定調「九二共識：只有一中．沒有各表」！連自家人獲頒諾貝爾「和平獎」的劉曉波，都被中共關押到死亡前一刻，在中共的字典裡，哪有「和平」二字 ？別作夢了！

針對台灣，中共連「留島不留人」這種沒人性的狠話都敢說了，只有不切實際的人才會奢想「和平」。中國給台灣的無非是「戰爭與投降」的二選一，哪來的「戰爭與和平」的抉擇？

（作者為新竹教育大學退休副教授）

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