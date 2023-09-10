自由廣場》無意義的各種校務評鑑可廢了

◎ 劉長青

中小學的第一線教育工作者，除了每天教學工作，真正忙碌的，是要準備層出不窮的各種評鑑，由於普遍認知社會各種事務都與教育有關，於是為瞭解學校實際狀況，也為了代表各政府單位有在認真做事，於是學校一年到頭，無不在準備各種評鑑。

每一項評鑑都要準備大量書面資料，報告人還須反覆演練，再加上許多不知所云的相片，例如國防教育，為了這個評鑑，學生若到校外，老師一見公園裡有飛機、戰車展示，就忙叫學生過來合照，以作國防教育之用。再如家庭教育評鑑，學校辦理各種親職活動，但真正需要參加的家長從來不會出現，因為他們的作息不同於中產階級，他們來參加活動，意味著當天就沒收入，但我們還在用舊思維去進行傳統的訪視方式。

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個人曾參觀剛獲得閱讀磐石學校殊榮的學校，發現圖書館裡的印表機是壞的，圖書軟體裡的最後一筆借閱紀錄是三年前，但在精美包裝下，委員看不到這些細節。又如午餐訪視、衛生考評，其實都是第一線承辦人員不眠不休，才能呈現出一個所謂完美的結果，實務上，我們知道有些學校拿到交通安全評鑑特優的殊榮，但學生出校外就發生交通意外了。

為了獲得教學卓越獎、閱讀磐石獎等教育部的光環加持，某些縣市更是早早選定學校，從簡報製作開始，聘請專家指導，簡報文案一修再修，甚至找專業印刷廠排版，只為獲取好成績，但對得獎者及得獎學校卻無後續追蹤，完全無法了解這些心血能否延續。

中小學教育不需要弄成這樣，試問當年百大特色小學如今安在？有多少品德教育績優學校，卻充斥學生霸凌事件？所謂教學卓越獎，真讓每位學生都受益了？我們這些評鑑，若是讓畢業三年以上學生來現身說法，讓他們說出:因為當年學校對國防教育的重視，所以我投身軍旅；或檢視畢業學生在各領域的表現，就是對老師們最好的回饋了，相信這些都會是動人的故事。

回到斯賓賽的教育哲學觀，教育應先指導學生與生存直接有關的內容，至於徒有其表的評鑑真的可以取消了，少了它們，大家才能將心力放在學生身上，提升學習能力，找到自信心。

（作者從事教職）

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