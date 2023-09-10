自由廣場》看大直案與天坑案 人在公門要修行

◎ 陳文卿

台北市大直數棟民宅因鄰近之建案施工造成塌陷，這原是可預防的災害，因當地住戶早在數月前就曾向市政府陳情反映，卻因公務員輕忽消極不作為，甚至認定「無危害公共安全之虞」，放縱工地持續開挖，以致釀成巨禍，建商固然罪無可遁，公務機關應該也有相當責任。

巧的是，檢調偵辦某建設公司在竹北的建案，因施工不當造成「天坑」案時，意外查出縣府工務處長涉貪，且家中藏有上千萬元的現鈔。

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就大直案而言，可能是公務員業務上的怠惰疏失，尚難斷定有不法情事，但是對竹北天坑案，大家要問，建商為什麼要行賄公務員？最大的可能是掌握裁量權的公務員，因收取建商的好處，就將不合法的認定合法，或將建築量體規模變大（如樓層變高，或容積率增加等），甚至於工安消防設施不符規定，睜一隻眼閉一隻眼讓它通過。

但是不法圖利建商，會讓大眾蒙受重大損失，甚至生命危害！建商都是精打細算，行賄所得利益絕對要遠大於賄款，其利益其實來自社會大眾付出的重大成本！

民間有個因果故事：某郡太守生前樂善好施，死後卻被閻王判下地獄受苦，一查因果簿，原來太守曾將疏濬築堤的經費挪為他用，導致某年河川潰堤，造成重大傷亡，其罪遠甚於一生善行。

人在公門好修行。公務員掌握公權力，可以積極便民，造福廣大民眾，比起捐款濟貧的功德可能更大。反之，若濫權營私，對社會造成的危害卻可能比盜賊更烈。掌握公權力者實宜戒慎恐懼不可輕忽。

（作者從事環保服務業）

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