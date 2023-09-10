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自由廣場》台北基泰大直vs台南維冠善後

2023/09/10 05:30

◎ 莊勝榮

基泰建設公司之大直基地施工造成附近房屋傾斜塌陷，數百人無家可歸，正由台北市政府安置中，但屋損如何重建？住民如何重生？建商及營造公司是否賠償？是否衍生國賠？是否會奔波法院漫長煎熬？一切都充滿變數。台北市政府雖連帶停止建設公司其他建案，但重建之路漫漫長夜，七年前台南維冠房屋倒塌後台南市政府快速積極作為，台北市政府這回的效率能否媲美？受災戶和台北市民都睜大眼睛在看。

受災戶面對鉅大損失及重建問題，如何因應，這些將縈繞他們的心頭。有人建議提告公共危險罪，問題是只能告較無財力的承攬營造公司或監工人，而無法告財力較雄厚的基泰上市公司負責人。況且如何證明違反建築術成規，將來也需要鑑定。最重要的是，因未致傷亡，未達致生公共危險的具體危險，故此告訴將無法達到以刑逼和的目的。

向建設公司及營造公司起訴損害賠償，也是方向之一。但建設公司將以雙方契約約定，若有損鄰事件應由營造公司負責，且自己沒有故意或過失而脫身。住戶要證明事前已經反映多次，但建設公司沒有處理，故建商有過失，但這須經法院調查及辯論，且被告可能辯稱傾塌與施工之間並無因果關係，法官須請專家鑑定責任歸屬及賠償金額，若被告一再上訴，依目前司法時程進度，等到確定判決將是五年後的事了。

有人可能出主意，受災戶向營造公司及建設公司聲請假扣押，避免脫產。但目前實務上假扣押比早期2、30年前困難，條文所謂〔釋明〕比〔證明〕沒那麼嚴格，但法院實務上自由心證的幅度大，不確定性高。若准許假扣押裁定，受災戶已經很慘，還要拿出鉅額擔保金，真是心力交瘁，二度傷害。

最妥善良方是，台北市市政府積極發揮行政作為，主動扮公親，敦促建商、營造公司與受災戶解決。若台北市府未介入解決，兩年內，住戶可以曾經陳情反映鄰損，但市府並未積極妥善處理，以公務員怠於執行職務造成損害為由，提請國家賠償。

不過，我相信有智慧的市長一定會善用公權力介入，快速解決這樁糾紛，不會讓它演變成糾纏自己一生的政治負債。

（作者是律師）

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