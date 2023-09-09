自由廣場》國民體育日的願望

◎ 陳啟濃

今天是九九國民體育日，體育日主要在倡導全民運動，增進身心健康，健康即財富，國民健康更能省下許多國家資源。

但光有體育日，不代表國民就有適宜良好的運動設施與環境，地方或中央政府都須加把勁，尤其城鄉運動設施的落差，更須妥膳規劃偏遠地區的運動環境。

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筆者住在南投縣水里鄉的市區，幾乎沒有什麼運動設施，只有一座戶外籃球場，我的小孩熱愛運動，但棒球沒有場地，籃球則因夏季酷熱，晚上又常下雨，常向我抱怨沒有地方可運動。

因此，孩子每次經過原住民部落，看到有遮雨頂篷的籃球場，他都投以羨慕眼神，並問自己居住的地區為什麼沒有這樣好的場地 ？

筆者服務的學校，為了鼓勵學生運動，在室內寬闊的廊道，設有桌球桌與羽球網，讓學生能利用下課時間動一動，舒展久坐的筋骨，除了促進身體健康，更能提振上課精神。

不過，還是要等到放學或假日，學生才有充分的時間做運動，這時在村莊社區裡，卻苦於找不到合適的運動場地，政府應該努力達成每一個鄉鎮都有一座綜合運動館，每一個村莊有座簡易的室內球場，讓男女老少都能從事自己喜歡的運動。

政府應努力讓運動成為國民的日常習慣，運動能夠增進健康，而追求健康應該成為公民權利。

（作者是國中校長）

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