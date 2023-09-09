自由廣場》從模造產製看代理孕母

◎ 方復權

民眾黨總統參選人柯文哲七日舉行第二場醫療政策記者會，表態贊成代理孕母政策。他表示作為醫生的立場，一聽就贊成，因為有些人想生小孩，但問題是沒有子宮，為什麼要剝奪別人的權利；並無法理解世界上為何有意識形態阻擋這件事，而且這些人權力很大，「你想想看要讓一個法案躺在立法院十九年，這個是滿奇怪的」。筆者從事國際貿易超過三十年，以「模子製造」（以下稱模造）商品的角度來看代理孕母，認為支持者務必三思。

所謂「模造」，乃是將原料放入封閉式或半開放式「模子」之內，分別以不同的加工方式生產商品，譬如雞蛋糕、手機殼、原子筆、汽機車九成九以上部件等等，不勝枚舉。這些「模子」幾乎是金屬，耐操、耐熱，受損能修復或直接當成廢鐵回收。子宮可視為代理孕母的「模子」，是人體生殖器官，面臨危害自身與胎兒的風險，然而這只是排名第二的關鍵決定。

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「模造」的生產者對於商品本身，毫無情感可言，完全在商言商，多多益善，下訂者亦若是。從事代理孕母工作絕對是為了金錢，「出賣肉體」，沒有實際為人母「小孩在媽媽肚子裡拳打腳踢」的喜悅，更違反大自然男女情投意合，產下結晶的過程，以及生父母與子女情感的血脈連結。

台灣少子化和不婚率漸增，經濟條件是關鍵；離婚率和單親家庭也上揚，因素複雜一些。代理孕母的背後推手絕對來自於高收入所得者，為了這些少數並放任低收入戶冒著風險「出租」子宮，難道沒有逾越台灣人文化與道德的界線，將傳宗接代「模造」化或商品化嗎？柯文哲舉例英國開放代理孕母，可是他二○一五年擔任台北市長期間，對於英國交通部長克拉瑪爵士致贈的上議院懷錶說成「破銅爛鐵」，足見他毫無基本人格與道德底線，心中只有個人利益，逞口舌之快而已。他的代理孕母政見，只是選前曇花一現。

近年來台灣社會另有一項趨勢，家長和子女的關係逐漸緊繃，如果有一天親子之間發生口角，冒出一句「我又不是你十月懷胎所生」，或者是「妳／你以為金錢是萬能？」，遺憾恐怕伴隨彼此一生。

（作者從事國際貿易）

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