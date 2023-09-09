自由廣場》深圳水庫洩洪，殃及香港新界的啟示

◎ 吳哲文

海葵颱風離開台灣、登陸中國後，暴雨在中國南方多個省份造成災情，為中國今夏水患再添一筆，水患的過程有些看似枝微末節的信號，值得面臨二○二四年總統與立委大選抉擇的台灣人，認真思考背後的含意。

香港時間九月七日晚上11點44分，香港特區政府通知香港境內廣播及電視媒體，稱「香港接獲深圳有關當局通知，深圳水庫將於明日（九月八日）零時零分排洪」，留給新界當地民眾及公共設施等受影響對象的應變時間「只有16分鐘」，時間一到，新界影響所及區域果真開始做大水，港鐵「黃大仙」站也重現廿二年前納莉颱風在台北市水淹捷運的場景，滾滾洪流湧入站體大量，令人怵目驚心。

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中國廣東省及香港過去雖不乏暴雨，但自一九九七年七月一日起，香港在以所謂回歸之名進入中國殖民時代以來，中國廣東省深圳當局這次如此明目張膽，將香港當成它的疏洪區、滯洪池，對香港開了一次很大的惡例。由於香港國際都市的光環逐漸褪色，加上中國近年為了達成其特定的政治目的，行事益加張狂而不顧及國際觀感（例如去年武漢肺炎防疫措施最瘋狂時，首先遭到封城的上海），這回可以為了深圳水庫疏洪的需要而犧牲香港新界，下回就可以是其他類似犧牲，甚至可以說：香港特別行政區在中國各級決策層腦海中的實質地位，正在明顯下降，而這可能只是開始。

中國當局處理暴雨水患而一再重複的這類手段，更深層的原因，在於中共存有「為達成特定政治目的，可將所需成本外部化、由他們眼中勢弱可欺的一方來承擔」，就是這種「以鄰為壑」的心態，過去可以為了出口糧食賺外匯，而餓死至少三千多萬中國人民（一九五八～一九六二年的大饑荒）；近年為了截留水源供西南雲貴等省使用，就在湄公河上游興建多座水庫，不顧下游的越南等國的農業灌溉與民生用水之需；如今只為保住國內特定區域不遭水淹，就犧牲其他地區如香港、涿州、鄭州等，那未來呢？中國當局還要重演幾次？打算犧牲無辜到何時？

台灣雖未接壤中國，但隨著中國國內經濟衰退、各種衍生危機加劇，中共必然試圖將國內問題，由週邊鄰國為起點，一步步轉嫁到全球，而台灣圖謀總統大位的若干政治人物，居然支持重啟服貿，或炒作其他兩岸議題，藉以向中共表忠，展現出宛如「他們若當選，很樂意讓台灣成為中國經濟與政治意志的疏洪道，為中共分憂解勞」的意向，面臨二○二四大選抉擇的台灣人，面對這些政治人物與其背後的中國當局，能不慎思而後行乎？

（作者從事服務業）

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