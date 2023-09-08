自由廣場》想像沒有護理師的未來

◎ 傅柏畯

台灣護理師面臨困境，年輕世代不願踏入臨床，苦守臨床第一線的同仁，看不見政府及社會急迫性的重視，僅在疫情期間，稍稍喚起護理師重要性的社會意識，但人們總是健忘，後疫情時代，社會恢復常軌，護理執業困境卻如集體創傷症候群般蔓延，畢業生猶豫著性價比不佳的專業角色，資深護理師在崗位上盼著未來的光芒，因著使命感硬撐，而生活中的食衣住行亦是每位護理師須面對的現實。

台灣每萬人約僅八十二位護理師能照護的大缺口，政府若不能協助院所具體提升護理師的合理薪資，保障安全的執業環境，可預見未來，當護理師族群崩垮時，是國家也是整個社會的損失，畢竟沒有健康照護資源，何來國家發展之願景？

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懇請政府與各總統候選人重視此事，護理師再度面臨極具挑戰的人力荒及伴隨而來的過重負荷，勿再提出隔靴搔癢的政策，因小失大，應落實立法三班各自護病比，協助機構有能力提升合理的薪資，並建構重視護理師的社會文化，這些皆與醫療暴力、照護品質及全民健康息息相關，見微知著，勿扼殺護理專業的熱忱，以致犧牲你我的保障。

據統計仍有約四十一．六％的護理師流浪在外，而五十八．四％的護理師用生命堅守崗位，除了當位守護健康的天使，護理師更值得被給予實質的對待，才有曙光來臨的那天。

（作者是亞東紀念醫院副護理長）

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