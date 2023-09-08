晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》想像沒有護理師的未來

2023/09/08 05:30

◎ 傅柏畯

台灣護理師面臨困境，年輕世代不願踏入臨床，苦守臨床第一線的同仁，看不見政府及社會急迫性的重視，僅在疫情期間，稍稍喚起護理師重要性的社會意識，但人們總是健忘，後疫情時代，社會恢復常軌，護理執業困境卻如集體創傷症候群般蔓延，畢業生猶豫著性價比不佳的專業角色，資深護理師在崗位上盼著未來的光芒，因著使命感硬撐，而生活中的食衣住行亦是每位護理師須面對的現實。

台灣每萬人約僅八十二位護理師能照護的大缺口，政府若不能協助院所具體提升護理師的合理薪資，保障安全的執業環境，可預見未來，當護理師族群崩垮時，是國家也是整個社會的損失，畢竟沒有健康照護資源，何來國家發展之願景？

懇請政府與各總統候選人重視此事，護理師再度面臨極具挑戰的人力荒及伴隨而來的過重負荷，勿再提出隔靴搔癢的政策，因小失大，應落實立法三班各自護病比，協助機構有能力提升合理的薪資，並建構重視護理師的社會文化，這些皆與醫療暴力、照護品質及全民健康息息相關，見微知著，勿扼殺護理專業的熱忱，以致犧牲你我的保障。

據統計仍有約四十一．六％的護理師流浪在外，而五十八．四％的護理師用生命堅守崗位，除了當位守護健康的天使，護理師更值得被給予實質的對待，才有曙光來臨的那天。

（作者是亞東紀念醫院副護理長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書