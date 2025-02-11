許美華頻道》不需要英雄領袖的戰役 每人每票都重要！

八免跟投票一樣，票多的人贏，人多就是勝利方程式。所以，我們想要人多，就要歡喜接受人多可能產生的問題。 這件事，想清楚了，就不會有罣礙。 為了最後的勝利，請參與這場歷史任務的大家，做好心理建設。也希望每個人放下自己的ego，用凝聚社會最大共識做目標。

◎許美華

這兩天有些話想說，一起寫在這裡好了。

雖然每一場運動的本質都是對抗，但因為命題和屬性不同，說服對象、方式和策略差異會非常大。

2015年中國政府的控股公司「紫光集團」放聲已入股台灣三家半導體封測廠，引發學界憂心挺身反對。（資料照）

九年前的反紫光，從一開始我們就清楚認知，那不是一場能夠倚賴群眾支持而逆轉的運動。

請繼續往下閱讀...

當年反紫光 核心成員少、沒有衝突內耗

一來是因為中資入股、IC設計半導體議題太專業、太難懂；二來是因為當時台灣社會輿論的氛圍非常悲觀，「沒有中國市場台灣供應鏈會完蛋」的風向太強，一時很難說服、扭轉。

於是，當年的反紫光團體，我們自己自嘲「奇怪的遊說團體aka奇遊團」，核心成員只有少少不到十個人，因為我們要做的事，人多沒有太多好處，人多嘴雜意見多，更有洩漏業界戰友身份的風險，反而可能幫倒忙。

也因為反紫光核心成員人數極少，想法接近、互信度高，即使對外一路遭逢挫折，但因為內部沒有衝突內耗，溝通成本極低。這也是反紫光奇遊團能撐到最後，甚至後來還一路是戰友的主要原因。

當時，奇遊團在媒體不斷反擊各種開放中資論述，但其實，我們說服的對象並不是社會大眾，而是能夠影響政府決策的小圈圈。於是，產業界、學術界說話有份量的高層人士，當然還有政界人物，都是我們努力找管道說服的對象。

對照之下，現在的大八免，是完全不同的戰局。

全台公民罷免團體，0203赴中選會送交第一階段連署同意書。（資料照）

大罷免需靠人多才有成功機率 但人多是非多

這是一場「愈多人參與、就愈有成功機會」的行動。

人愈多、戰力就愈強，這些正面效應，就不需要我多說了。

但是，只要人多起來，一定會發生各種阿雜的事，最近開始讓人煩的領銜人個人問題，只是開始而已。

再來的、投票催票，都是硬仗。

有人喜歡出一張嘴指手畫腳；有人就是覺得自己見解過人、意見很多；也有隊友可能說錯話，讓對手見縫插針；也可能會有豬隊友提油救火；甚至會有奸細混入製造事端⋯不要懷疑，人多就是會這樣。

二階連署硬仗 放下ego 凝聚社會最大共識為目標

但是，八免跟投票一樣，票多的人贏，人多就是勝利方程式。所以，我們想要人多，就要歡喜接受人多可能產生的問題。

這件事，想清楚了，就不會有罣礙。

為了最後的勝利，請參與這場歷史任務的大家，做好心理建設。也希望每個人放下自己的ego，用凝聚社會最大共識做目標。

這是一場不需要英雄領袖的戰役，每個人、每一票都很重要！

（作者為奇遊團成員、半導體專家）

本文經授權轉載自許美華臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法