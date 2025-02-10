晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

黑暗流浪者》NCC750元事件始末 輪廓整理

綜上所述，所以這整件事應歸責的對象如下： 1. 當初反對開放免驗的立委陳椒華和魯明哲。 2. 給他方便當隨便，利用規則鑽漏洞造成NCC檢驗人員龐大負擔的不肖廠商。
黑暗流浪者

黑暗流浪者

2025/02/10 09:00

◎黑暗流浪者

NCC的750元事件始末輪廓已經很清楚了，來幫大家做個簡單的整理。

黑暗流浪者》NCC750元事件始末 輪廓整理陳椒華認為，開放10mW以下的藍芽射頻器材免驗恐危害健康、資安和國安。（取自貼文）

2020年時為因應新法上路，NCC原本有意鬆綁限制低於10mW的器材免驗，以省去認證成本，縮短上市時間。但是當時陳椒華和魯明哲都反對開放。

魯明哲當時以世界各地屢傳耳機爆炸事件為由反對開放。（取自貼文）魯明哲當時以世界各地屢傳耳機爆炸事件為由反對開放。（取自貼文）

陳椒華認為，開放10mW以下的藍芽射頻器材免驗恐危害健康、資安和國安，魯明哲則在2020年7月1日在臉書上發了一篇標題是「藍芽耳機恐成磁波炸彈－民眾安全誰把關」的文，以世界各地屢傳耳機爆炸事件為由，反對開放，並要求NCC研擬藍芽耳機內部電池檢測的相關計畫，以防憾事發生。最終拒駁回法規修正，只開放1mW免驗。

過去原本郵寄到台灣的射頻器材2件以下免驗，是給大家一個方便。殊不知有水貨業者當隨便，開始鑽法規漏洞。（取自貼文）過去原本郵寄到台灣的射頻器材2件以下免驗，是給大家一個方便。殊不知有水貨業者當隨便，開始鑽法規漏洞。（取自貼文）

過去原本郵寄到台灣的射頻器材2件以下免驗，是給大家一個方便。殊不知有水貨業者當隨便，開始鑽法規漏洞，將整批貨拆成散貨直接寄給消費者，以規避檢驗。然而這樣大量拆單，形同對NCC進行ddos般的攻擊，極為消耗檢驗能量，也對檢驗人員造成龐大的業務負擔。這樣的案件一直都有，2024年成長到4萬件左右，鑽漏洞的行徑越來越誇張，而且顯然光憑裁罰無法遏止歪風。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（取自貼文）民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（取自貼文）

於是NCC為了避免不肖業者再利用制度鑽漏洞，決定不再給大家方便，網購郵寄單件就必須收費。這樣的做法，業者大概會出於成本考量一次大批進貨，這樣就只要付一次750元，而不是每件都要被收750元，確實有望解決鑽制度漏洞的問題，只是會苦了一般網購海外3C產品的消費者。

綜上所述，所以這整件事應歸責的對象如下：

1. 當初反對開放免驗的立委陳椒華和魯明哲。

2. 給他方便當隨便，利用規則鑽漏洞造成NCC檢驗人員龐大負擔的不肖廠商。

至於750元的政策有沒有辦法收回？有的，要嘛回歸2020年時的政策，修改法規，開放低於10mW的器材免測，或是補貼NCC檢驗費用，讓他們可以雇請更多人力提高檢驗能量，減輕每個人員的負擔。但是NCC跟數發部預算都被砍到剩1元了，所以第二種補救方式不可行。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（取自貼文）民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（取自貼文）

我能理解很多人不爽以後在海外訂購個藍芽射頻器材要被多收750元，不過如果站在為NCC檢驗人員減輕業務負擔的角度來看，或許你會有不同的想法。

（作者為時事評論者）


本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書