黑暗流浪者》NCC750元事件始末 輪廓整理

綜上所述，所以這整件事應歸責的對象如下： 1. 當初反對開放免驗的立委陳椒華和魯明哲。 2. 給他方便當隨便，利用規則鑽漏洞造成NCC檢驗人員龐大負擔的不肖廠商。

◎黑暗流浪者

NCC的750元事件始末輪廓已經很清楚了，來幫大家做個簡單的整理。



陳椒華認為，開放10mW以下的藍芽射頻器材免驗恐危害健康、資安和國安。（取自貼文）



2020年時為因應新法上路，NCC原本有意鬆綁限制低於10mW的器材免驗，以省去認證成本，縮短上市時間。但是當時陳椒華和魯明哲都反對開放。

魯明哲當時以世界各地屢傳耳機爆炸事件為由反對開放。（取自貼文）

陳椒華認為，開放10mW以下的藍芽射頻器材免驗恐危害健康、資安和國安，魯明哲則在2020年7月1日在臉書上發了一篇標題是「藍芽耳機恐成磁波炸彈－民眾安全誰把關」的文，以世界各地屢傳耳機爆炸事件為由，反對開放，並要求NCC研擬藍芽耳機內部電池檢測的相關計畫，以防憾事發生。最終拒駁回法規修正，只開放1mW免驗。

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過去原本郵寄到台灣的射頻器材2件以下免驗，是給大家一個方便。殊不知有水貨業者當隨便，開始鑽法規漏洞。（取自貼文）

過去原本郵寄到台灣的射頻器材2件以下免驗，是給大家一個方便。殊不知有水貨業者當隨便，開始鑽法規漏洞，將整批貨拆成散貨直接寄給消費者，以規避檢驗。然而這樣大量拆單，形同對NCC進行ddos般的攻擊，極為消耗檢驗能量，也對檢驗人員造成龐大的業務負擔。這樣的案件一直都有，2024年成長到4萬件左右，鑽漏洞的行徑越來越誇張，而且顯然光憑裁罰無法遏止歪風。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（取自貼文）

於是NCC為了避免不肖業者再利用制度鑽漏洞，決定不再給大家方便，網購郵寄單件就必須收費。這樣的做法，業者大概會出於成本考量一次大批進貨，這樣就只要付一次750元，而不是每件都要被收750元，確實有望解決鑽制度漏洞的問題，只是會苦了一般網購海外3C產品的消費者。

綜上所述，所以這整件事應歸責的對象如下：

1. 當初反對開放免驗的立委陳椒華和魯明哲。

2. 給他方便當隨便，利用規則鑽漏洞造成NCC檢驗人員龐大負擔的不肖廠商。

至於750元的政策有沒有辦法收回？有的，要嘛回歸2020年時的政策，修改法規，開放低於10mW的器材免測，或是補貼NCC檢驗費用，讓他們可以雇請更多人力提高檢驗能量，減輕每個人員的負擔。但是NCC跟數發部預算都被砍到剩1元了，所以第二種補救方式不可行。

民眾網購2部以下自用第二級電信管制射頻器材（如手機、藍牙耳機等）進口核准，NCC2月起新增審查費每案新台幣750元，引發關注。（取自貼文）

我能理解很多人不爽以後在海外訂購個藍芽射頻器材要被多收750元，不過如果站在為NCC檢驗人員減輕業務負擔的角度來看，或許你會有不同的想法。

（作者為時事評論者）



本文經授權轉載自黑暗流浪者臉書

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